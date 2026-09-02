호르무즈서 한국 유조선 피격? 장금상선 “실소유권 없다”

외신들 “호르무즈 해협 통과 2척 피격”

장금상선이 재용선 준 라이베리아 선박

한국인 선원도 없어…사우디서 원유 선적

이미지 확대 지난달 31일(현지시간) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협 인근 선박들. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 호르무즈 해협서 유조선 피격 보도 확산

장금상선, 실소유권 없고 재용선 선박 설명

한국인 승선자 없고 정부 관리 대상 아님

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호르무즈 해협을 통과하던 한국 해운사 장금상선(영문명 시노코) 소유 선박 1척을 포함한 유조선 2척이 지난달 31일(현지시간) 피격된 것으로 알려졌다고 파이낸셜타임스(FT), 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들이 보도했다. 다만 장금상선 측은 “해당 선박의 실소유권을 가지고 있지 않다”는 입장을 밝혔다.FT는 해상보안 분석가들의 분석을 인용해 장금상선이 소유한 ‘세네갈 프로스페리티’호와 사우디아라비아 국영 석유회사 소유의 유조선 ‘시드르’호가 공격받았다고 전했다. 호르무즈 해협 통신 상황이 좋지 않아 선박명 등 구체적인 정보가 공식 확인된 것은 아니라고 FT는 덧붙였다.NYT도 사우디아라비아 유조선과 함께 장금상선이 운영하는 라이베리아 국적 세네갈 프로스페리티호가 오만 해안에서 공격당한 것으로 알려졌다고 전했다.이들 선박의 피격 시점은 지난달 30일(현지시간) 호르무즈 해협에 있는 라라크섬 내 이란의 로켓발사대 2곳을 겨냥한 미군의 공습 직후인 31일 자정 무렵이었다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.해운 데이터업체 케이플러에 따르면 두 선박 모두 피격 며칠 전 사우디아라비아 주아이마 항구에서 원유 200만 배럴을 선적했다. 해당 선박들은 모두 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 해소하기 위해 미국 측이 마련한 항로를 지나고 있었다. WSJ은 “이번 공격의 배후를 아무도 자처하지 않았다”면서도 이란이 호르무즈 해협 통제권을 과시하기 위해 이곳을 지나는 선박을 대상으로 정기적인 공격을 해왔다는 사실을 언급했다.다만 외신들이 장금상선 소유 선박이라고 보도한 피격 유조선들은 장금상선 관련사가 재용선을 준 선박으로 한국인은 승선하지 않은 것으로 알려졌다. 한국 정부의 관리 대상 선박도 아니다.한국해운협회는 이날 “장금상선에 확인한 결과 31일(현지시간) 미사일 공격을 받은 ‘세네갈 프로스페리티’호는 해외선주가 100% 소유한 것이며 관계사인 장금마리타임은 실소유권을 가지고 있지 않다”고 했다.또 해당 선박들에는 한국인 선원이 승선하고 있지 않으며, 전원 외국인 선원으로 구성되어 해외 석유회사에게 재용선된 선박이라고 덧붙였다.해운협회는 장금상선 소유 선박 5척이 이란 블랙리스트에 올랐다는 소문에 대해서도 해당 선박들은 100% 해외선주 소유라고 밝혔다. 이란은 지난달 호르무즈 해협 통항 규정을 위반한 유조선 45척 블랙리스트를 공개하며 이들 선박에 벌금을 부과하거나 화물을 압류할 수 있다고 경고했다.이란 전쟁 발발 후 호르무즈 해협을 통과하는 선박량은 급감한 상태다. 케이플러에 따르면 전쟁 발발 전 10일간 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 일평균 99척이었으나 이날 이곳을 통과한 선박은 9척에 불과하다.김지예 기자