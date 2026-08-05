대만 한광훈련 시작… “중국 해상봉쇄 대비”

드론 대응부터 실탄사격 등 실시

러우·중동 전쟁 분쟁 사례도 참고

2026-08-06 14면

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대만 최대 군사훈련인 한광훈련이 5일부터 열흘 일정으로 시작했다고 현지 언론이 보도했다. 대만은 올해 처음 중국의 해상봉쇄 작전에 대응하기 위한 시나리오 훈련을 도입해 드론 대응과 실탄사격 등을 실시했다.올해 한광훈련은 미군의 작전 훈련 방식을 대거 도입했으며 예비군이 사용하던 대만산 소총도 미국산 M4A1으로 대체했다. 특히 중국이 대만 섬에 즉각 상륙하기보다 봉쇄 공격에 나설 수 있다는 우려에 따라 가상 전쟁 시나리오를 마련했다.대만 해군과 해안경비대도 중국이 해상 보급로를 차단해 대만 섬을 봉쇄한다는 가정 아래 물자 수송 보호 훈련을 처음 실시한다. 또 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 사례를 참고한 훈련도 포함됐다. 지난 5월 개통한 세계 최장 길이인 단일 주탑 사장교인 단장대교를 방어 봉쇄해 중국군의 수도권 진입을 차단하는 훈련도 벌인다.라이칭더 대만 총통은 이날 “대만해협의 현상을 바꾸려는 것은 중국이며, 우리는 현상 유지 정책을 이어갈 것”이라며 “올해 계엄령 해제 39주년을 맞은 대만은 중국에 종속되지 않는다”면서 중국이 열어놓은 무력 통일 가능성을 차단했다.윤창수 전문기자