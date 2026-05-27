트럼프 ‘아브라함 협정’ 압박에… 빈살만 “100번이고 거절”

강압적 어투로 이란 종전안 제안

사우디 “두 국가 해법만이 해결책”

이미지 확대 무함마드 빈살만 사우디 왕세자. AFP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프, 사우디에 아브라함 협정 압박

빈살만 격분, 100번 거절 발언 전해짐

사우디·파키스탄, 관계 정상화 요구 거부

2026-05-28 14면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 전쟁 종전 협상과 맞물려 사우디아라비아에 이스라엘과 관계 정상화로 이어지는 ‘아브라함 협정’ 체결을 압박하자 무함마드 빈살만 사우디 왕세자가 격분했다고 영국 더타임스가 26일(현지시간) 보도했다.트럼프 대통령은 지난 23일 사우디를 비롯한 주요 아랍 국가 정상들과의 전화회의에서 이란과의 전쟁 종식을 위한 포괄적 합의의 의미로 아브라함 협정 체결을 제안했다. 그는 25일에는 트루스소셜에 “사우디아라비아와 카타르를 시작으로 다른 아랍 국가들도 협정에 서명해야 한다”며 “각국에 의무적으로 요구한다”는 표현을 쓰기도 했다. 당시 통화에서 일부 정상은 당혹감을 드러낸 것으로 알려졌다.더타임스는 소식통을 인용해 빈살만 왕세자가 격분했다며 “(트럼프에게) ‘노’라고 100번이나 말했고, 앞으로 100번을 더 말해야 하기 때문”이라고 말했다고 전했다. 사우디 당국은 성명을 통해 “‘두 국가 해법’만이 유일한 해결책이라는 왕국의 입장은 변함없다”고 밝히며 관계 정상화를 위해 이스라엘의 팔레스타인 국가 인정이 선결돼야 함을 재확인했다.이밖에 파키스탄도 이스라엘과 아브라함 협정을 체결하라는 트럼프 대통령의 요구를 사실상 거부했다.아브라함 협정은 트럼프 대통령 집권 1기 때 미국 중재로 아랍에미리트, 바레인 등이 이스라엘과 외교 관계 수립에 합의한 일련의 협정이다. 가자 전쟁과 이란 전쟁을 거치며 이스라엘에 대한 여론이 악화하자 사우디를 비롯한 아랍 국가들의 입장이 더욱 강경해진 것으로 알려졌다.김신우 수습기자