이란 “호르무즈 통행량만 회복”… 개방·통제권 놓고 美와 온도 차

“MOU 후에도 주권 행사” 강조

해협 재봉쇄 가능성도 내비쳐

세줄 요약 미·이란 종전용 MOU 체결 근접 관측

호르무즈 통행량만 회복, 주권은 유지

해상 봉쇄 해제·핵 협상은 별도 진행

2026-05-25 5면

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미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 관측이 나오는 가운데 MOU 체결시 호르무즈 해협의 통행량이 전쟁 이전 수준으로 회복될 것이라는 이란 매체 보도가 나왔다.타스님뉴스는 24일(현지시간) 미·이란의 ‘잠정적 합의’ 초안을 입수했다면서 “일부 서방 언론은 이 잠정 합의안이 타결되면 호르무즈 해협의 상황이 30일 이내에 전쟁 이전으로 복귀한다고 보도했지만 사실과 다르다”고 밝혔다.이어 “양해각서가 체결되더라도 호르무즈 해협의 지위는 전쟁 이전 상태로 복귀하지 않을 것”이라며 “논의 중인 합의 내용은 30일 이내에 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 수를 전쟁 이전 수준으로 되돌린다는 뜻”이라고 강조했다. 그러면서 “이란은 다양한 수단을 통해 호르무즈 해협에 대한 주권을 행사할 것이며, 구체적인 내용은 추후 발표될 것”이라고 전했다. 그간 이란이 주장해 온 호르무즈 해협 통행료에 대해선 언급하지 않았다.이같은 보도는 이란이 호르무즈 해협 개방에 대해 미국과 일부 합의를 이뤘지만, ‘해협 통제권’을 포기하지는 않을 것임을 시사한 것으로 풀이된다. 타스님뉴스는 또 “이란에 대한 미국의 해상 봉쇄 역시 30일 이내에 완전히 해제돼야 한다. 만약 봉쇄가 해제되지 않는다면 호르무즈 해협 상황은 아무런 변화가 없을 것”이라고 강조했다.타스님뉴스는 핵 문제와 관련한 핵심 쟁점은 종전 뒤 협상한다는 점을 강조했다. 매체는 “모든 전선에서 종전한 뒤 해상 봉쇄와 호르무즈 해협 관련 조치 이행을 위한 30일이 주어지며, 이와 동시에 핵 문제에 관해 협상할 60일의 기간이 설정될 것”이라고 보도했다. 그러면서 “이란은 현 단계에선 핵 분야와 관련한 어떤 조치도 수용하지 않은 상태”라고 강조했다.이란은 MOU 체결이 불발될 경우에도 대비하고 있는 것으로 알려졌다. 이 매체는 “이란은 미국 및 이스라엘의 적대적 행동 가능성을 고려해 협상 진행 상황과 관계없이 항상 완벽한 준비 태세를 유지하고 있다”고 경고했다.조희선 기자