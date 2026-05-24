NYT “이란, 우라늄 포기 합의”… 최대 쟁점 ‘추후 협상’ 넘긴 듯

폐기·이전 구체적 내용 합의 안 돼

美 “군사작전”에 이란 한발 뒤로

세줄 요약 미국·이란, 우라늄 포기 원칙 합의 보도

비축분 처리 방식은 추후 핵 협상으로 이월

협상 결렬 시 이란 핵시설 공습안도 검토

2026-05-25 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이란의 종전 협상이 타결 직전이라는 관측이 나오는 가운데 최대 쟁점인 이란의 고농축 우라늄 포기 등 핵 문제에 대해 양측이 어떻게 합의할지에 관심이 쏠린다.뉴욕타임스(NYT)는 23일(현지시간) 2명의 당국자를 인용해 미국이 초기 합의의 일환으로 이란에 고농축 우라늄 비축분 포기를 요구했고 이란이 이를 받아들였다고 보도했다. 다만 이란의 우라늄 비축분을 어떻게 처리할지에 대한 구체적인 내용은 합의되지 않았고, 휴전이 연장되면 향후 이어질 이란 핵 프로그램 협상에서 이 문제를 다루기로 했다고 당국자들은 전했다. 사실상 핵 문제에 대한 기본 방향만을 정한 것으로, 고농축 우라늄의 폐기·이전 등 세부 사항은 추후 협상으로 넘긴 것이다.이란은 당초 협상에서 고농축 우라늄은 합의 대상이 아니라는 입장을 유지해왔다. NYT는 이란이 초기 합의에 우라늄 문제를 포함하는 것을 반대하며 이를 2단계 협상으로 미룰 것을 요구했다고 전했다. 특히 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 무기급 농축 우라늄 비축량의 국외 반출을 금지한 것으로 알려지기도 했다.이 때문에 도널드 트럼프 미 행정부는 협상이 결렬될 경우 이란의 핵시설 폭격을 포함한 군사 재개 시나리오를 검토했던 것으로 알려졌다. 군 당국이 트럼프 대통령에게 보고한 공습 시나리오에는 벙커버스터 폭탄으로 우라늄이 매장된 이스파한 핵시설을 타격하는 방안도 포함돼 있었다.NYT 보도를 보면 일단 양측은 가장 견해차가 큰 핵 문제를 차기 협상으로 미루고 종전 출구를 찾으려는 게 아니냐는 관측이 제기된다. 트럼프 행정부로서는 이란의 고농축 우라늄 포기를 원칙적으로나마 합의문에 담는 것을 이번 전쟁의 성과로 내세울 수 있을 것이라는 분석이다.한편 트럼프 대통령은 주말 협상 상황을 지켜보기 위해 해외에서 열린 장남 도널드 트럼프 주니어의 결혼식에 불참했다. 그는 “이 중요한 시기에 내가 워싱턴DC의 백악관에 머무는 게 중요하다고 생각한다”고 설명했다.조희선 기자