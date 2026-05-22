“고양이 발톱 제거했다” 고백했다가 ‘발칵’…女연예인 ‘뭇매’ 이유는

세줄 요약 클로이 카다시안, 반려묘 발톱 제거 고백

동물보호단체·수의계, 평생 고통 행위 비판

미국 일부 주·도시, 발톱 제거 수술 금지

이미지 확대 미국 방송인 겸 모델 클로이 카다시안(41)이 반려묘의 발톱을 제거한 사실을 고백해 비판을 받았다. 클로이 카다시안 소셜미디어(SNS)

이미지 확대 고양이 발톱 자료사진. 123RF

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킴 카다시안의 동생으로 유명한 미국 방송인 겸 모델 클로이 카다시안(41)이 반려묘의 발톱 제거 사실을 고백했다가 동물보호단체와 대중의 거센 비판을 받고 있다.22일 피플, 데일리메일 등 외신에 따르면 카다시안은 최근 자신의 팟캐스트에서 반려묘 두 마리의 발톱을 제거했다고 털어놨다.그는 “고양이를 키워본 적이 없어서 발톱을 제거한다는 게 고양이에게 어떤 의미인지 몰랐다”며 “잘못된 조언을 들었고, 이런 결과를 얻게 된 것이 너무 끔찍하다”고 후회했다.이어 “내가 고양이를 비참하게 만든 것 같다”며 “고양이가 스스로 방어할 방법이 없어져서 너무 두렵고 슬프다”고 토로했다.고양이 발톱 제거술은 단순히 발톱만 깎는 것이 아닌 고양이 발가락 끝 마지막 관절을 절단하는 수술이다. 고양이 발톱은 뼈에 붙어있기 때문에 발톱과 연결된 발가락 마디에서 뼈와 힘줄, 신경을 잘라내야 한다. 고양이들은 이 수술로 인해 종종 다리 관절과 척추를 긴장시켜 만성적인 통증에 시달리게 된다.인간의 손가락 끝마디를 절단하는 것과 유사하다는 비판을 받아왔지만, 일부 보호자들은 고양이들이 자신을 할퀴거나 집안의 가구 등을 망가뜨린다는 이유로 발톱 제거술을 해왔다.미국 동물보호단체 PETA는 즉각 비판 성명을 냈다. PETA 관계자는 “발톱 제거는 고양이에게 평생의 고통을 안기는 행위”라며 “긁는 습성을 위한 스크래처와 정기적인 발톱 관리가 필요할 뿐, 인간의 편의를 위한 절단 수술은 필요하지 않다”고 강조했다.미국수의학협회도 “고양이의 긁는 행위는 자연스러운 것”이라며 “고양이 스스로 발톱 길이를 조절하고, 자기 방어를 할 수 있게 하며 건강한 근육 활동을 제공하는 행동”이라고 설명했다.한편, 미국 캘리포니아주는 최근 고양이 발톱 제거 수술을 전면 금지하는 법안을 통과시켰다. 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 버클리 등 일부 도시들은 이미 지역 조례로 시술을 금지했으며, 뉴욕주는 2019년 미국 최초로 주 차원에서 금지법을 제정한 바 있다.김민지 기자