트럼프, 유서 써놨다 “내가 만약”…백악관 서랍 속 비밀서한

이란전 격화 속 신변 위협 고조

유고 상황 대비 ‘밴스 앞 편지’

이미지 확대 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프(가운데) 전 대통령이 13일(현지시간) 펜실베이니아주 버틀러에서 유세를 벌이던 중 유세장 주변에서 여러 발의 총격이 발생했다. 사진은 트럼프 전 대통령이 경호원들의 보호를 받으며 대피하면서 지지자들에게 주먹을 들어 보이는 모습. 2024.7.13 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔에서 25일(현지시간) 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에서 도널드 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 주빈석에 앉아 있다가 갑작스러운 총격 소리를 듣고 놀라 비밀경호국 요원들의 엄호 속에 현장에서 긴급 대피하고 있다. 2026.4.25 엑스 캡처

세줄 요약 트럼프, 밴스 부통령 향한 비밀 서한 보관

백악관 서랍 속 존재만 확인, 내용은 비공개

암살·테러 위협 속 승계 대비 해석

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에게 만일의 사태가 발생할 경우를 대비해 JD 밴스 부통령에게 보내는 비밀 서한을 백악관 집무실에 보관하고 있는 것으로 전해졌다.19일(현지시간) 뉴스네이션과 폭스뉴스 등에 따르면 세바스찬 고르카 백악관 국가안보회의(NSC) 대테러 선임국장은 최근 팟캐스트 ‘팟 포스 원’에 출연해 “대통령에게 무슨 일이 생길 경우를 대비해 밴스 부통령 앞으로 쓴 편지가 ‘레졸루트 데스크’(Resolute Desk) 서랍 안에 들어 있다”고 말했다.레졸루트 데스크는 백악관 대통령 집무실인 오벌오피스에 놓인 대통령 전용 책상이다.다만 고르카 국장은 해당 서한의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.미국 헌법상 현직 대통령이 사망하거나 직무를 수행할 수 없게 되면 부통령이 대통령직을 승계한다. 밴스 부통령이 권력 승계 1순위인 만큼, 트럼프 대통령이 유사시를 대비해 남긴 메시지로 보인다.고르카 국장의 발언은 트럼프 대통령의 중국 방문 기간 해외 적대 세력에 의해 신변 위협이 발생할 가능성을 묻는 질문에 대한 답이었다. 그는 “우리는 프로토콜이 있다. 자세히 말할 수는 없지만 프로토콜이 있다”고 설명했다.워싱턴타임스에 따르면 백악관은 해당 서한의 존재에 대한 확인 요청에 구체적으로 답하지 않은 채, 트럼프 대통령의 지난 1월 뉴스네이션 인터뷰를 참고하라고 밝혔다.트럼프 대통령은 당시 이란이 자신을 암살하려 할 경우를 대비해 “매우 확고한 지시를 내려뒀다”며 “무슨 일이 생기면 그들을 지구상에서 쓸어버릴 것”이라고 경고한 바 있다.특히 2월 이란전 발발 이후 미국 내 반전 여론이 확산되고 이란 측의 보복 의지가 드러나면서, 트럼프 대통령에 대한 신변 위협 우려는 한층 커진 상황이다.트럼프 대통령은 백악관 재입성 전후로 여러 차례 신변 위협에 직면했다.2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 유세 현장에서는 총격범이 쏜 총알이 트럼프 대통령의 오른쪽 귀를 스쳐 지나갔다. 같은 해 9월 15일에는 플로리다주 트럼프 인터내셔널 골프클럽 인근 수풀에 숨어 소총을 겨누고 있던 남성이 비밀경호국에 적발됐다.지난달 25일에는 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 백악관 출입기자단 만찬장에 무장한 상태의 콜 토머스 앨런이 진입하려다 제압됐다. 당시 행사에는 트럼프 대통령과 밴스 부통령이 모두 참석했다. 미 국토안보부는 이 사건과 관련해 미국의 이란 공격이 앨런의 범행 동기를 자극했을 가능성을 인정한 바 있다.트럼프 대통령은 고령 리스크도 안고 있다. 1946년 6월생인 그는 내달 만 80세가 된다.미국에서는 에이브러햄 링컨, 제임스 가필드, 윌리엄 매킨리, 존 F. 케네디 등 4명의 대통령이 재임 중 암살됐다. 로널드 레이건 전 대통령 역시 1981년 3월 워싱턴 힐튼호텔 앞에서 총격을 받아 폐를 관통하는 중상을 입었다.권윤희 기자