“크게 흔들리더니 연기가…” 부산 출발 여객기, 두 차례 착륙 실패 후 회항

세줄 요약 부산 출발 에어부산 여객기, 대만 강풍에 착륙 실패

두 차례 복행 뒤 가오슝 회항, 테일 스트라이크 발생

동체 일부 긁힘 수준, 탑승객은 버스로 목적지 이동

이미지 확대 에어부산 항공기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 에어부산 제공

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부산 김해공항을 출발한 에어부산 여객기가 목적지인 대만 타오위안 공항에서 강풍으로 두 차례 착륙에 실패하는 일이 발생했다. 여객기는 결국 남부 가오슝 샤오강 공항으로 회항했다.18일 에어부산에 따르면 지난 16일 김해공항을 출발한 에어부산 BX791편은 같은 날 오후 3시 50분쯤 목적지인 타오위안 공항에서 착륙을 시도하던 중 강한 측풍을 만났다.여객기는 복행(고어라운드)을 실시했지만, 두 번째 착륙에서도 심하게 기체가 흔들려 실패했다. 결국 재차 복행한 뒤 남부 가오슝 샤오강 공항으로 회항했다. 복행은 항공기가 착륙을 시도하다가 기상이나 활주로 상황 등 주변 여건이 맞지 않을 때 다시 상승하는 절차를 말한다.해당 여객기는 착륙을 시도하던 중 동체가 좌우로 크게 흔들리면서 꼬리 부분이 활주로에 닿는 ‘테일 스트라이크’가 발생했던 것으로 전해졌다. 이로 인해 하얀 연기가 목격되기도 했다.다행히 동체 표면이 일부 긁히는 수준에 그쳐 항공기 기본 구조에는 영향이 없는 것으로 알려졌다.해당 여객기는 현지에서 점검받고 있다. 탑승객들은 에어부산이 준비한 전세버스를 이용해 목적지로 이동했다.에어부산 관계자는 “해당 항공편의 연결편이 다소 지연 운행해 관련 규정에 따라 고객들에게 보상을 지급했다”고 설명했다.대만 교통부 민용항공국은 “에어부산이 외국 국적 항공사이므로 관련 항공기 업무 상황은 항공사가 자체 처리하며 해당 항공사의 후속 결정을 존중한다”고 밝혔다.윤예림 기자