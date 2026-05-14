국제 [포토] 나란히 걷는 트럼프·시진핑 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/05/14/20260514800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-14 11:21 입력 2026-05-14 11:21 1/ 6 이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 공식 환영 행사에서 이동하고 있다. 2026.05.14.AP 연합뉴스 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 이동하고 있다. 2026.05.14.AFP 연합뉴스 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 인사하고 있다. 2026.05.14.AP 연합뉴스 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 인사하고 있다. 2026.05.14.AP 연합뉴스 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 인사하고 있다. 2026.05.14.AP 연합뉴스 이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 이동하고 있다. 2026.05.14.AP 연합뉴스 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 공식 환영 행사에서 이동하고 있다. AP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 환영행사가 열린 장소는 어디인가요? 인민대회당 백악관