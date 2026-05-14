트럼프 “시진핑 9월24일 백악관 초청…中과 긍정적·생산적 대화”

트럼프 “中과 긍정적·생산적 대화”
“시진핑 부부 9월 24일 백악관 초청”
도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과의 이번 정상회담을 긍정적으로 평가하면서 시 주석 부부의 미국 방문을 공식 초청했다.
트럼프 대통령은 이날 베이징 인민대회당에서 시 주석 주최로 열린 국빈 만찬에서 “우리는 중국 대표단과 매우 긍정적이고 생산적인 대화와 회의를 가졌다”고 밝혔다.
이어 “오늘 저녁은 우리가 논의했던 몇 가지 사안들을 친구들 사이에서 이야기할 또 하나의 소중한 기회”라면서 “모두 미국과 중국에 좋은 것들”이라고 강조했다.
특히 트럼프 대통령은 “시 주석과 (부인) 펑리위안 여사에게 오는 9월 24일 백악관을 방문해주기를 공식 초청하게 돼 영광”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 만찬사 말미에 “미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해서”라며 건배를 제의했다.
권윤희 기자
세줄 요약
- 트럼프, 시진핑 회담 긍정 평가 및 초청 발표
- 중국 대표단과 생산적 대화, 양국에 좋은 논의 강조
- 시 주석 부부 9월 24일 백악관 방문 공식 초청
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