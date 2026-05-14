메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 트럼프 “미중 미래는 환상적”…시진핑 “서로 적수돼선 안돼”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-14 11:38
입력 2026-05-14 11:38
이미지 확대
도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. AFP 연합뉴스
도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. AFP 연합뉴스


[속보] 트럼프 “미중 미래는 환상적”…시진핑 “서로 적수돼선 안돼”

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
기사 제목에 따르면 트럼프는 미중 미래를 어떻게 전망했나?
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기