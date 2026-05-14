국제 [속보] 트럼프 “미중 미래는 환상적”…시진핑 “서로 적수돼선 안돼” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/05/14/20260514500082 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-05-14 11:38 입력 2026-05-14 11:38 이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. AFP 연합뉴스 [속보] 트럼프 “미중 미래는 환상적”…시진핑 “서로 적수돼선 안돼” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사 제목에 따르면 트럼프는 미중 미래를 어떻게 전망했나? 환상적 비관적