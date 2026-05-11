전자발찌 차고 9월까지 보호관찰

이미지 확대 탁신 친나왓 전 태국 총리가 11일(현지 시간) 태국 방콕의 클롱프렘 중앙 교도소에서 풀려난 뒤 딸이자 전 총리인 패통탄 친나왓과 재회하고 있다. 2026.05.11.

AP 뉴시스

세줄 요약 탁신 전 태국 총리, 8개월 만에 가석방

가족·지지자 환영 속 교도소에서 석방

전자발찌 착용, 9월까지 보호관찰

2026-05-12 14면

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부패 유죄 판결을 받고 수감 중이던 탁신 친나왓(사진) 전 태국 총리가 수감 8개월 만인 11일 가석방됐다.탁신 전 총리는 이날 오전 태국 방콕 끌롱 쁘렘 중앙 교도소에서 딸인 패통탄 친나왓 전 총리 등 가족·측근과 지지자 300여명의 환영 속에 풀려났다. 가족과 포옹을 나눈 그는 별도의 발언 없이 현장을 떠났다.탁신 전 총리는 2023년 15년의 해외 도피 생활을 마치고 귀국해 직권 남용 등 혐의가 유죄로 인정돼 8년형을 받고 수감됐다. 하지만 당일 밤 곧바로 경찰병원으로 이송됐고, 이후 왕실 사면으로 형량이 1년으로 줄었다. 그는 가석방과 수감을 거듭하다 남은 형기를 약 4개월 앞두고 이번에 다시 가석방됐다. 77세의 고령으로 형기가 얼마 남지 않은 점 등이 고려돼 가석방 심사를 통과했다. 그는 전자발찌를 착용하고 오는 9월까지 보호관찰을 받는다.탁신 전 총리는 2001년 총선을 시작으로 집권하며 20여년간 군부와 태국 정치를 양분해왔다. 두번째 총리 임기 중이던 2006년 군사 쿠데타로 축출돼 부패 및 직권남용 혐의로 기소된 바 있다. 그의 정치 세력은 지난 총선에서 크게 약해졌다는 평가를 받는다.조희선 기자