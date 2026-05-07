트럼프 “다음주 방중 전 합의 타결 가능”...미군은 이란 유조선에 발포

세줄 요약 트럼프, 다음주 중국 방문 전 이란 합의 가능성 언급

고농축 우라늄 미국 반출·핵시설 비가동 조건 제시

미군, 호르무즈 해협 이란 유조선에 발포하며 봉쇄

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미국 워싱턴 DC. 백악관에서 열린 ‘군인 어머니의 날’ 기념 행사에서 연설하고 있다. 로이터 연합뉴스

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미국과 이란의 종전 협상 타결 기대감이 고조되고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음주 중국 방문 전에 합의가 도출될 가능성이 있다고 밝혔다.트럼프 대통령은 6일(현지시간) 미국 공영매체 PBS뉴스와의 인터뷰에서 이란과의 합의가 임박했느냐는 질문에 “그렇게 생각한다”며 “합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다”고 말했다. 그는 ‘다음 주 당신이 중국으로 떠나기 전 협상이 타결될 수 있는가’라는 질문에는 “가능하다”면서도 “어떻게 될지 봐야 하겠다”고 답했다. 트럼프 대통령은 오는 14~15일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문할 예정이다.트럼프 대통령은 이란과 협상 중인 합의안 내용도 일부 공개했다. 그는 ‘이란의 고농축 우라늄 비축분을 아마도 미국으로 반출하는 내용이 합의의 일부가 될 수 있느냐’는 질문에 “아마도가 아니다”라며 “그것은 미국으로 보내게 된다”고 말했다. 이어 ‘이란이 지하 핵시설을 가동하지 않는 것도 합의안 내용이 될 수 있느냐’는 질문에 “맞다”고 확인했다. 이란의 핵농축 중단 기간이 끝나면 3.67% 수준의 저농축을 허용하는 내용이 합의안에 포함될지에 대해선 “아니다”라고 선을 그었다.트럼프 대통령은 또 “합의가 성사된다면 대이란 제재 등을 완화할 것”이라고 말해 이란의 요구도 일부 수용할 뜻을 밝혔다. 그러면서도 앞서 이란과 대면 협상에 나섰던 스티브 윗코프 중동특사와 맏사위인 재러드 쿠슈너가 협상을 위해 당장 중재국인 파키스탄 등으로 향할 가능성은 작다고 말했다. 트럼프 대통령은 합의가 이뤄지지 않을 경우 “그들을 강하게 폭격할 것”이라며 압박 메시지도 남겼다.이날 호르무즈 해협에선 중동 지역을 관할하는 미 중부사령부가 해상봉쇄를 뚫고 복귀하려던 이란 유조선에 발포하는 등 무력 충돌이 지속됐다.중부사령부는 엑스(X)를 통해 미 동부시간 기준으로 이날 오전 9시쯤 국제수역을 지나 오만만의 이란 항구로 향하던 유조선 하스나호에 대해 “봉쇄 조치를 집행했다”고 발표했다. 중부사령부는 원유를 탑재하지 않은 하스나호에 여러 차례 경고 방송을 했으며, 하스나호가 응하지 않자 20㎜ 기관포를 쏴 선박의 방향타를 무력화했다고 설명했다.이번 공격은 항공모함 에이브러햄 링컨호에서 출격한 전투기 F-18E 슈퍼호닛이 수행했다. 하스나호는 이란산 석유를 싣고 제3국에 하역한 뒤 탱크가 비워진 채로 복귀하려던 것으로 보인다. 중부사령부는 “하스나호는 더 이상 이란으로 항해하지 않고 있다”며 “이란 항구로 들어가거나 떠나려는 선박을 대상으로 한 미국의 봉쇄는 계속 전면적으로 시행 중”이라고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원