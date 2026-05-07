“미국·이란 종전 합의 근접”

美 “핵농축 중단 20년→15년” 이란 “호르무즈 통항 보장”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 미국·이란, 종전·핵협상 1페이지 합의안 근접

호르무즈 개방·제재 해제·농축 제한 포함

트럼프, 이란 응하면 종전·불응 시 폭격 경고

2026-05-07 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란이 종전 및 핵 문제 해결을 위한 틀을 담은 ‘1페이지’짜리 합의안 체결에 근접했다고 미 매체 액시오스가 6일(현지시간) 보도했다. 앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 구출하기 위한 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 전격 중단했는데, 이 같은 협상 진전이 작전을 멈춘 배경으로 분석된다.액시오스에 따르면 1쪽짜리 양해각서(MOU)에는 전쟁 종식과 세부 핵 협상의 기본 원칙을 담은 14개 항이 담겼다. 구체적으로 양측이 종전을 선언하고 호르무즈 해협 개방, 이란 핵프로그램 제한, 이란에 대한 미국의 제재 해제를 목표로 30일간 협상을 개시하는 내용이 포함된 것으로 전해진다.전날 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “파키스탄과 여타 국가들의 요청, 이란을 상대로 우리가 거둔 압도적인 군사적 성공, 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의 도출을 향해 중대한 진전이 이뤄졌다는 사실에 근거”한다며 프로젝트 프리덤을 잠시 중단한다고 밝혔다.소식통들은 액시오스에 2월말 전쟁이 시작되고 양측이 합의에 가장 근접한 단계라고 평가해 중동전쟁이 또 한 번의 중대 분수령을 맞고 있다는 관측이 제기된다.MOU에는 양측의 그간 쟁점이었던 이란 핵농축 일시 중단(모라토리엄), 미국의 대이란 제재 해제 및 동결 자금 일부 해제, 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 점진적 해제, 미국의 이란 해상 봉쇄 점진적 해제 등이 담겼다.특히 최대 쟁점인 우라늄 농축 중단 기간에 대해 미국은 12~15년을 요구하고 있는 것으로 전해진다.이는 앞서 이란에 20년의 우라늄 농축 중단을 요구했던 것에서 한발 물러선 것으로 평가된다. 미국은 이란이 합의를 위반할 경우에는 핵농축 일시 중단 기간을 연장하는 조항도 요구하고 있다. 기간이 종료되면 이란은 민간용으로 사용하는 3.67%의 저농축 우라늄을 가질 수 있다고 이 매체는 전했다.아울러 이란은 고농축 우라늄을 해외로 반출하는 방안에도 동의할 수 있다고 일부 소식통은 설명했다. 소식통들은 또 이 물질들을 미국으로 이전하는 방안도 가능하다고 부연했다.미국과 이란은 이 같은 내용을 MOU로 체결하고 향후 30일 동안 종전의 세부 조건을 확정하는 협상을 진행하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 백악관은 핵심 쟁점에 대한 이란 측 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있으며, 이란이 미국 측 제안에 응할 경우 전쟁은 사실상의 종전 국면으로 넘어갈 것으로 기대된다. 협상 장소로는 파키스탄 이슬라마바드나 스위스 제네바가 거론된다.이란 강경파도 메시지 수위를 다소 낮추는 모습이다. 이란 이슬람혁명수비대 해군사령부는 성명에서 “침략자의 위협이 무력화되고 새로운 협약이 준비됨에 따라 호르무즈 해협을 통한 안전하고 안정적인 통항이 보장될 것”이라고 밝혔다.다만 액시오스 보도 후 몇시간 뒤 트럼프 대통령은 트루스소셜에 이란이 종전 합의에 응한다면 전쟁이 종식되고 호르무즈 해협이 전면 개방될 것이라면서도 “만약 동의하지 않는다면 폭격이 시작될 것이며 그 규모와 강도는 이전보다 훨씬 더 클 것”이라고 경고했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 이란 반관영 ISNA통신에 “액시오스 보도 내용 일부는 분위기 조성을 위한 것”이라며 ‘전쟁 종식’을 논의하고 있을 뿐 현 단계에서 핵 문제는 논의 대상이 아니라고 전했다.한편 우리 정부는 트럼프 대통령이 프로젝트 프리덤 중단을 발표함에 따라 일단 관련 검토를 중단하기로 했다. 위성락 청와대 국가안보실장은 6일 기자간담회에서 프로젝트 프리덤의 종료로 한국도 참여 여부를 검토할 필요가 없게 됐다고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원·서울 김진아 기자