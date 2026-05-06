트럼프, 韓에 동참 요구한 ‘프로젝트 프리덤’ 일시 중단...작전 개시 이틀만

세줄 요약 프로젝트 프리덤, 개시 이틀 만에 일시 중단

이란 협상 진전·군사 성과를 중단 이유로 제시

한국 화물선 폭발 뒤 동참 요구, 변수로 부상

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 선박 항해를 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 전격 중단한다고 선언했다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 트루스소셜에서 “파키스탄과 여타 국가들의 요청, 이란을 상대로 한 작전 수행 중 우리가 거둔 압도적인 군사적 성공, 그리고 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의 도출을 향해 중대한 진전이 이뤄졌다는 사실에 근거해 ‘프로젝트 프리덤’은 잠시 중단될 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 다만 대이란 해상 봉쇄는 유효하게 유지된다고 덧붙였다.앞서 트럼프 대통령은 중동 시간으로 지난 4일 오전부터 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했는데 이틀도 되지 않아 중단한 것이다. ‘프로젝트 프리덤’은 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 구출하기 위해 미군이 지원하는 작전으로, 미 중부사령부는 유도미사일 구축함과 100대 이상의 항공기, 1만 5000여 명의 병력을 선박들의 항해 지원에 투입한다고 공지한 바 있다.‘프로젝트 프리덤’ 작전 기간인 지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 한국 화물선 HMM 나무호에선 폭발 사고가 났고, 트럼프 대통령은 이란의 공격 때문이라며 한국에 작전 동참을 촉구했다. 하지만 트럼프 대통령이 이날 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 중단을 선언하면서 향후 변수가 될 전망이다.워싱턴 임주형 특파원