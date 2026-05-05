휴전 위기…이란 “美군함 경고 미사일 발사”

트럼프 대통령, “이란 선박 7척 궤멸”

이란 측 미사일 2발로 맞대응 주장

UAE에 드론 발사해 석유시설 화재

이미지 확대 4일 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군이 미국 구축함을 향해 미사일을 발사하는 장면. 이란 국영방송 화면 캡처

이미지 확대 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구에서 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 4일 호르무즈 해협에서 발이 묶인 수천 척의 선박이 스크린 상에 점으로 표시된 것을 손가락으로 가리키고 있다. AFP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프, 호르무즈 해협 봉쇄 해제 작전 개시

이란, 미사일·드론 대응 주장하며 맞불

UAE 푸자이라 항구 화재, 민간인 부상

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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 봉쇄를 풀겠다면서 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 시작하자 이란이 맞대응하면서 지난달 7일 시작된 휴전이 위기를 맞았다.트럼프 대통령은 4일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란 혁명수비대의 소형정 7척을 공격해 침몰시켰으며, 이제 이란에 남은 ‘고속정’은 없다”며 “한국 상선이 피격된 것을 제외하고는 호르무즈 해협에 다른 피해는 없다”고 밝혔다.이어 한국이 호르무즈 해협 작전에 동참해야 할 때라며 파병을 촉구했다.이는 미국 호위함을 향해 미사일 2발을 포함해 전투 드론, 로켓 등을 발사해 대응했다고 밝힌 이란 측의 보도와는 배치된다.특히 이란은 아랍에미리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구를 공격해 화재가 발생했으며, UAE의 인도 국적 민간인 3명이 다쳤다.UAE는 미사일 15발과 드론 4대가 발사되어 석유 시설에 화재가 발생했으며, 이는 휴전 이후 첫 대규모 공격이라고 전했다.이란 국영방송은 이날 UAE 푸자이라항의 석유 시설 화재는 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 작전에 대한 대응이라며 이란군은 사전에 UAE를 공격할 계획이 없었다고 보도했다.UAE 푸자이라 당국도 이란의 드론 공격으로 석유 시설 화재가 발생했다고 밝혔는데, 이는 트럼프 대통령이 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 발표한 직후에 벌어졌다.이란 해군은 미군 함정들이 호르무즈 해협에 접근하지 말라는 경고를 무시했기 때문에 순항 미사일, 전투 드론, 로켓을 발사할 수밖에 없었다고 주장했다.이란 해군은 “미국 군함들이 레이더를 끄고 호르무즈 해협에 접근했으며 이후 레이더를 다시 가동했다”고 지적했다.이란 타스님 통신은 소식통을 인용해 “호르무즈 해협에서 미국의 적대적 기동에 따른 모든 시나리오에 만반의 준비를 갖추고 있다”고 전해 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 작전에 대한 강력 대응을 강조했다.지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협은 봉쇄돼 약 3000척의 선박과 2만여 명의 선원들이 해협 양쪽에 발이 묶인 상태로 한국 선박은 모두 26척이 해협에 정박하고 있다.이란은 미국과 이스라엘 정부가 이란과 그 지역 동맹국에 대한 공격을 영구적으로 중단할 때만 호르무즈 해협을 재개방하겠다는 입장이다.윤창수 전문기자