“생리해도 못 씻어” “아기는 더러운 물에 분유”…물 부족 심각하다는 ‘이곳’

세줄 요약 가자지구 물·위생 인프라 파괴 확대

수도 기술자·구호팀 공격으로 피해 심화

식수·비누 부족에 질병과 감염 확산

이미지 확대 뼈가 앙상한 아기 안고 있는 가자지구의 한 주민. AFP연합뉴스

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이스라엘군의 공격으로 가자지구에서 물과 기본적인 위생용품이 부족해 질병이 퍼져나가고 있다는 외신 보도가 나왔다.27일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 지난 20일 이스라엘군은 가자지구 북부의 알제인 우물 안에서 수도 공사를 하고 있던 기술자들을 공격했다. 당시 공격으로 기술자 중 1명이 숨지고 4명이 다쳤다. 특히 이 공격으로 주변 주민들에게 물을 공급해주던 상수도에 대규모 손상이 발생해 수천명이 영향을 받게 됐다.가자지구 수도사업 당국에 따르면 이스라엘군은 전쟁 발발 후 2년 반 동안 상수도와 하수도를 포함한 가자지구의 민간 인프라를 파괴했다. 수도 기술자 19명은 수도 관리와 수리 작업을 하던 중 숨졌다.앞서 16일에는 이스라엘군이 가자 북부의 인도적 구호품 보급소 인근에서 물을 운반 중이던 유니세프 구호팀을 공격해 트럭 운전기사 2명을 사살했다.이스라엘의 이러한 공격으로 가자지구에는 깨끗한 물을 얻을 수 있는 기회가 줄어들었고, 예방할 수 있는 질병들도 급속히 퍼지고 있는 상황이다.또 이스라엘은 비누와 세탁세제 등 기본적인 위생용품의 가자지구 반입도 제한하고 있는 것으로 알려졌다. 이로 인해 위생용품의 가격이 올라 대피소에 몰린 인원들이 청결을 유지하고 감염을 피하는 데 어려움을 겪고 있다.유엔은 깨끗한 물에 대한 접근을 기본권으로 인정하고 있다. 비상 상황을 제외하면 인당 50∼100ℓ가 기준인데, 가자지구 일대에서는 인당 하루 식수가 7ℓ, 생활용수가 16ℓ에 불과하다고 유니세프는 설명했다. 또 많은 사람이 하루에 최소 6ℓ의 깨끗한 식수조차 공급받지 못하고 있다고 덧붙였다.이에 따라 여성들은 생리 중일 때와 출산 후에도 씻을 수가 없어 감염되는 사례가 많고, 분유를 타서 먹일 깨끗한 물이 없어서 아기들이 반복적으로 병에 걸리는 경우가 많은 것으로 전해졌다. 국경없는의사회의 가자지구 긴급 인도주의 지원 담당자 로를린 라세르는 “깨끗한 물도 없고, 비누도 없다”며 “이것이 우리가 매일 사람들을 치료해야 하는 근본 원인”이라고 지적했다.이스라엘 측은 가자지구의 수자원 및 위생 시스템을 가동하는 데 필요한 장비나 연료에 그 어떤 제한도 가하지 않고 있다는 입장이다.물을 운반 중이던 트럭 운전기사들을 사살한 사건에 대해선 “위협을 인지”했다고만 주장했을 뿐, 구체적 근거나 세부 사항은 밝히지 않았다.김민지 기자