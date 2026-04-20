뉴욕증시, 美-이란 2차 회담 주목하며 혼조세

이미지 확대 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)의 모습. AFP 연합뉴스

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미국과 이란의 2차 종전 회담을 앞둔 20일(현지시간) 미국의 3대 지수는 혼조세로 출발했다.이날 오전 9시 58분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 10.71포인트(0.02%) 오른 4만 9458.14를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500지수는 전장 대비 4.28포인트(0.06%) 하락한 7121.78, 나스닥 종합지수는 전장보다 41.68포인트(0.17%) 하락한 2만 4426.80을 가리켰다.지난 주말 이란이 호르무즈 해협을 개방한 지 하루 만에 다시 봉쇄한 점은 투자심리를 위축시켰다. 다만 양국이 여전히 종전 협상을 위해 노력하고 있다는 점은 증시 하단을 제한했다. AP통신에 따르면 이란은 이번 주 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 미국과 2차 협상에 참여할 의향을 표명했다. 또 로이터 통신은 익명의 소식통을 인용해 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화에서 미국의 대이란 해상봉쇄가 회담에 걸림돌이 되고 있다고 조언했으며 트럼프 대통령도 이 조언에 대해 고려하겠다고 답했다고 보도했다.업종별로 살펴보면 에너지, 소재 등은 강세를, 임의 소비재, 통신 등은 약세를 보였다. 미국 반도체 기업 마벨 테크놀로지는 구글이 마벨과 두 가지 칩 개발을 논의 중이라는 보도에 주가가 4.90% 뛰었다. USA레어어스는 공급망 경쟁에서 중국을 앞서기 위해 브라질 기업 세라 베르데를 약 28억 달러에 인수할 것이라고 밝히면서 주가가 14.74% 올랐다.컴패스 패스웨이스는 트럼프 대통령이 환각 약물 검토를 신속하게 진행하도록 하는 행정명령에 서명하면서 주가가 36.79% 급등했다. 이 회사는 치료 저항성 우울증과 외상후스트레스장애(PTSD) 등의 치료를 위해 환각 버섯 추출물을 이용하는 연구를 진행하고 있다.유럽증시는 하락세를 보였다. 유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.98% 내린 5998.05에 거래 중이다. 영국 FTSE100 지수와 프랑스 CAC40 지수는 각각 0.44%, 0.92% 하락했고 독일 DAX 지수는 전장 대비 1.05% 내렸다.국제 유가는 상승했다. 같은 시각 근월물인 2026년 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 4.35% 오른 배럴당 87.50달러를 기록 중이다.워싱턴 임주형 특파원