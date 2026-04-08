“대체 누구세요?” 유권자 분노한 ‘얼굴 뽀샵’…네덜란드 女시의원 결국 제명

이미지 확대 왼쪽은 라이히만의 공식 선거 후보 사진, 오른쪽은 유세용 홍보 사진. ABC미디어 홈페이지 캡처

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네덜란드의 한 시의원이 지나치게 보정된 사진을 선거에 사용했다가 논란에 휘말렸다. 여기에 ‘거짓 지역구’ 논란까지 겹치자 소속 정당은 결국 제명 처분을 내렸다.최근 ABC미디어, 피플 등 외신에 따르면 네덜란드 지역 정당 ‘리프바르 로테르담’은 최근 시의원으로 당선된 패트리샤 라이히만 의원(59)을 당에서 제명한다고 발표했다.문제가 된 것은 라이히만이 유세에 사용한 홍보용 후보 사진이었다. 이 사진은 실제 모습보다 젊어 보였고 눈동자 색깔까지 달랐다. 이는 당선 이후 공개된 공식 후보 사진과 극명하게 비교됐다.이 지역 유권자들은 라이히만이 인공지능(AI)으로 과도하게 이미지를 보정했다고 비난했다.논란이 일자 라이히만은 현지 언론 인터뷰를 통해 “지역 신문에 실린 사진의 해상도가 너무 낮아 온라인 도구로 화질을 개선했을 뿐”이라고 해명했다. 이어 “해당 사진은 분명 나 자신이며, 현재 복용 중인 약물 영향으로 외모가 다소 달라 보일 수 있다”고 설명했다.또 라이히만은 “아들과 함께 외출하면 종종 여자친구로 오해받는다”며 “나이가 믿기지 않을 만큼 젊어 보인다는 말을 자주 듣는다”고 주장하기까지 했다.이러한 해명에도 온라인상에서는 “완전히 다른 사람 같다”는 반응과 더불어 비판적인 의견이 잇따랐다.이뿐만 아니라 그가 당선된 지역구에 실제 거주하지 않는다는 사실이 밝혀지며 논란은 더욱 거세졌다.정당 측은 거주지 문제와 사진 논란을 고려해 라이히만에게 자진 사퇴를 권고했다. 그러나 라이히만 시의원이 거부하자, 정당 측은 라이히만을 당에서 제명하기로 했다.정당 측은 “채용 과정에서 제공된 정보가 현실과 일치하지 않는다면 신뢰를 유지할 수 없다”며 “해당 사진은 명백히 심하게 편집된 것으로, 공직자로서 부적절한 표현”이라고 지적했다.또 거짓 지역구 논란에 대해서도 정당 측은 “해당 의원은 후보 등록 과정과 면담에서 블라이도르프 지역에 거주한다고 여러 차례 주장했으나 조사 결과 실제로는 다른 지역에 사는 것으로 확인됐다”고 밝히며 제명 조치를 단행했다.김민지 기자