미군 구출작전, ‘핵탈취’ 지상전 예행연습이었나 [배틀라인]

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란전쟁 관련 대국민 연설을 마친 뒤 손짓하고 있다. 2026.4.1 워싱턴 로이터 연합뉴스

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 같은날 이란 중앙사령부는 “이슬람혁명수비대와 이란 육군 전사들의 합동 작전으로, 미국의 조종사 구출 시도는 실패로 돌아갔다”라고 주장했다. 또한 실종자 수색 및 구출 작전을 위해 이스파한 남부 상공을 비행하던 미군 항공기와 블랙호크 헬기 2대, C130 수송기 1대가 자국군에게 피격됐다고 했다. 사진은 이란 측이 주장하는 미군 헬기 격추 현장. 2026.4.5 이슬람혁명수비대 자료

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이란은 미국의 F-15 전투기 무기체계장교 구출 작전이 자국의 농축 우라늄 탈취를 위한 기만 작전이었을 가능성이 있다고 6일(현지시간) 주장했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 “미국 측은 무기체계장교가 숨어있던 곳이 이란 남서부 코길루예 보예르-아흐마드주라고 주장했으나, 실제 미군 항공기가 착륙한 지점은 이곳에서 멀리 떨어진 이스파한 남부”라고 지적했다. 그는 이런 정황을 근거로 “이번 작전이 이란의 우라늄을 탈취하기 위한 기만 작전이었을 가능성이 있다”고 덧붙였다.바가이 대변인은 또 이번 작전을 1980년 미국의 인질 구출 작전 실패 사례인 ‘타바스 작전’에 비유하며 “미국에 ‘제2의 타바스’와 같은 대실패이자 치욕적인 참사”라고 규정했다. 타바스 작전, 일명 ‘독수리발톱’은 1980년 4월 테헤란 주재 미국 대사관 인질 구출을 위해 투입된 특수부대가 모래폭풍으로 헬리콥터가 고장나 철수하던 중 수송기와 충돌해 미군 8명이 사망한 작전이다. 이란은 미국의 군사적 실패를 조롱할 때 이 사례를 관용적으로 인용한다.앞서 미군은 지난 3일 F-15E 전투기가 피격돼 무기체계장교가 실종되자 항공기와 특수부대를 이란에 투입해 구출 작전을 벌였다. 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론은 미군이 이란군 교란을 위한 기만 작전 끝에 이틀 만에 무기체계장교를 구출했으며, 이 과정에서 기동 불능 상태의 항공기 2대를 폭파 처리했다고 보도했다. 최신 기술 유출을 막기 위한 조치로 풀이된다.앞서 미군은 지난 3일 F-15E 전투기가 피격돼 무기체계장교가 실종되자 항공기와 특수부대를 이란에 투입해 구출 작전을 벌였다. 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론은 미군이 이란군 교란을 위한 기만 작전 끝에 이틀 만에 무기체계장교를 구출했으며, 이 과정에서 기동 불능 상태의 항공기 2대를 폭파 처리했다고 보도했다. 최신 기술 유출을 막기 위한 조치로 풀이된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 구출 작전 성공을 직접 발표하며 고무된 반응을 보였다. 다만 지상군 투입을 배제하느냐는 질문에는 “아니오”라고 답해 가능성을 열어뒀다. BBC는 트럼프 대통령이 이번 성공을 계기로 더 대담한 군사적 선택을 할 수 있다고 전망했다.반면 이란혁명수비대(IRGC)는 미국 수송기가 이란군에 의해 격추됐다고 맞주장했다. 이란 의회 의장도 이번 사건을 이란의 승리로 규정하며 같은 승리가 반복되면 미국은 파멸할 것이라고 주장했다.미국과 이란이 휴전 합의 후 종전을 논의하는 2단계 방식의 중재안, 특히 ‘45일간의 휴전’과 ‘호르무즈 해협 재개방’을 골자로 하는 평화안 초안을 전달받았다는 보도도 나왔으나 이란은 일시적인 휴전을 수용할 수 없으며 특정 시한을 정해놓고 결정을 내리라는 식의 압박도 수용하지 않겠다는 입장이다.이와 관련해 6일 연합뉴스TV 뉴스특보에 출연한 국내 전문가들은 엇갈린 분석을 내놨다.차두현 아산정책연구원 부원장은 “트럼프 대통령은 이란이 협상에 응하지 않을 경우 실제 타격을 가해, 유리한 고지에서 다음 수순을 밟을 가능성이 높다”라고 전망했다.반면 두진호 한국국가전략연구원 센터장은 “이번 구출 작전은 향후 발생할지 모르는 제한적 지상작전 또는 특수작전을 위한 ‘예행연습’ 성격도 포함되었을 것”이라며 “미군이 작전 과정에서 이란 혁명수비대의 ‘배비’ 상태를 확인했을 가능성이 있다”고 설명했다.다만 협상 타결 가능성에 대해서는 신중한 입장을 취했다.두진호 센터장은 “전투력에서는 미국과 이스라엘이 압도적이지만, 호르무즈 해협이라는 경제적 숨통을 쥐고 있는 이란 역시 치명적인 협상 카드를 보유하고 있다”며 “혁명수비대가 평화안 거부 의사를 밝힌 상황에서 합의가 쉽지 않을 것”이라고 내다봤다.차두현 부원장은 다소 다른 시각을 제시했다. 그는 “트럼프 대통령이 공격 유예 시한을 하루 연장한 것은 호르무즈 해협 개방에 대한 이란의 태도를 마지막으로 지켜보겠다는 의도”라며 “이란이 협상에 응하지 않을 경우 실제 타격을 가해 유리한 고지에서 다음 수순을 밟을 가능성이 높다”고 전망했다. 전력 및 담수화 시설 등 기반시설이 초토화될 경우 이란 정권 유지가 수개월 이상 지속되기 어려울 것이라는 분석도 덧붙였다.미국의 ‘이란 고립 조종사 구출 작전’은 부수적으로 이란군의 지상작전 배비상태를 종합적으로 확인하는 과정이었을 가능성이 커 보인다.핵과 대량살상무기(WMD) 동결이라는 ‘장대한 분노’ 작전 본래의 전쟁 목표 달성을 위한 미군의 제한된 지상작전 전개 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.앞서 미국은 지난 3일 F-15E 전투기가 피격된 뒤 탑승했던 무기체계장교가 실종되자 항공기와 특수부대 요원들을 이란에 투입해 구출작전을 벌였다.미국은 이란군을 교란하기 위한 ‘기만 작전’ 끝에 이틀 만에 조종사를 구출했지만 이 과정에서 기동 불능상태의 항공기 2대를 폭파했다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 전했다. 이는 기체 노획에 따른 최신 기술 유출 등을 우려한 조치로 풀이된다.도널드 트럼프 미국 대통령은 구출 작전 성공을 직접 발표하는 등 고무된 반응을 보였다. 다만 ‘지상군 투입을 배제하느냐’는 질문에는 “아니오(No)”라고 답하며 관련 가능성을 열어뒀다.영국 BBC는 도널드 트럼프 미국 대통령이 조종사 구출 작전 성공을 계기로 향후 더 대담한 군사적 선택을 할 수 있다고 전망했다.​반면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국 수송기가 이란 군에 의해 격추됐다고 주장했다.또한 이란 의회 의장은 이번 사건을 이란의 승리로 규정하고, 같은 승리가 반복되면 미국은 파멸할 것이라며 미국의 피해를 부각했다.미국과 이란이 휴전 합의 후 종전을 논의하는 2단계 방식의 중재안, 특히 ‘45일간의 휴전’과 ‘호르무즈 해협 재개방’을 골자로 하는 평화안 초안을 전달받았다는 보도도 나왔으나 이란은 일시적인 휴전을 수용할 수 없으며 특정 시한을 정해놓고 결정을 내리라는 식의 압박도 수용하지 않겠다는 입장이다.이를 두고 일각에서는 미국과 이란 양측 모두 자신들이 유리한 상황이라고 인식하면서, 오히려 군사 작전 범위를 무한히 확대하는 등 외교적 해결이 어려워질 것이라는 우려 섞인 전망을 내놨다.6일 연합뉴스TV 뉴스특보에 출연한 국내 전문가들의 경우 이번 구출 작전의 함의와 향후 협상 전망에 대해 엇갈린 분석을 내놨다.차두현 아산정책연구원 부원장은 “트럼프 대통령은 이란이 협상에 응하지 않을 경우 실제 타격을 가해, 유리한 고지에서 다음 수순을 밟을 가능성이 높다”라고 전망했다.한편에서는 미군의 조종사 구출작전이 일종의 ‘지상전 예행연습’이었을 것이라는 분석도 제기됐다.같은날 방송에서 두진호 한국국가전략연구원 센터장은 “미군 조종사 구출 작전은 향후 발생할지 모르는 제한적 지상작전 또는 특수작전을 위한 예행연습 성격도 포함되었을 것”이라고 평가했다.두 센터장은 “미군이 구출 작전 과정에서 이란 혁명수비대의 ‘배비’ 상태를 확인했을 가능성이 있다”고 첨언했다.“트럼프 대통령이 언급한대로 이란을 ”석기시대“로 몰아넣기 위해 하르그 아부무사섬은 물론 농축 우라늄이 있는 이란 본토 이스파한 등에 대한 제한된 지상작전 또는 특수작전 옵션을 쥐고 있다”는 게 두 센터장의 설명이다.향후 협상 흐름에 대한 평가도 엇갈렸다.차 부원장은 “이란 정권이 저항 의지를 보이고는 있지만, 전력 및 담수화 시설 등 기반 시설이 초토화될 경우 정권 유지가 수개월 이상 지속되기 어려울 것으로 전망한다”라고 말했다.아울러 “트럼프 대통령이 공격 유예 시간을 하루 연장한 것은 호르무즈 해협 개방에 대한 이란의 태도를 마지막으로 지켜보겠다는 의도”라고 평가했다.반면 두 센터장은 “전투력에서는 미국과 이스라엘이 압도적이지만, 호르무즈 해협이라는 경제적 숨통을 쥐고 있는 이란 또한 치명적인 협상 카드를 보유하고 있다”고 분석했다.그러면서 “이란 혁명수비대가 평화안 거부 의사를 밝히고 정보 수장이 사망하는 등 강대강 대치 국면이 이어지고 있어 합의가 쉽지 않을 것”이라고 내다봤다.결국 미국의 ‘이란 고립 조종사 구출 작전’은 부수적으로 이란군의 지상작전 배비상태를 종합적으로 확인하는 과정이었을 가능성이 커 보인다.핵과 대량살상무기(WMD) 동결이라는 ‘장대한 분노’ 작전 본래의 전쟁 목표 달성을 위한 미군의 제한된 지상작전 전개 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.권윤희 기자