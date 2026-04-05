이란 “실종미군 수색항공기 ‘격파’…도박꾼 트럼프” 주장

트럼프 “실종 미군 무사히 구조”

“역사상 가장 대담한 작전 완수”

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 사진은 IRGC 공보부가 공개한 격추 현장 사진. 2026.4.5 IRGC

이미지 확대 4일(현지시간) 이란에서 실종된 F-15 전투기 조종사 수색 작전을 벌이는 미군 군용기. 2026.4.4 엑스

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이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다.IRGC 공보부는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다.이어 “도널드 트럼프 미국 대통령은 실종된 F-15 전투기 조종사를 구출하기 위한 특수작전을 성공적으로 수행했다고 주장하며, 참담한 패배를 감추려는 필사적인 시도를 하고 있다”고 했다.그러면서 “도박꾼 트럼프여, 타바스 ‘모래의 신’은 아직 건재하다”고 덧붙였다.타바스 모래의 신은 1980년 4월 25일 이란 주재 미국 대사관 인질 구출 작전(일명 ‘독수리발톱’) 당시 이란 중부 타바스 사막에서 미군 헬기 8대와 특수부대원 8명을 집어삼킨 모래폭풍을 의미한다. 이란이 미국의 군사적 실패를 조롱할 때 관용적으로 사용하는 표현이다.앞서 이란 혁명수비대는 3일 이란 남서부 상공에서 미군 F-15E 스트라이크 이글(대당 1억 달러)를 격추했다고 밝혔다.추락한 전투기에는 2명이 탑승하고 있었으며, 이 가운데 1명은 비상 사출 후 미군의 수색·구조 작전으로 구조된 것으로 전해졌다.실종된 나머지 1명은 이란 영토 내에 낙하했을 가능성이 제기됐다.이후 미군은 실종 병사에 대한 구조작전에 돌입했으며, 이란은 ‘현상금’까지 내걸며 생포에 사활을 걸었다.이와 관련해 트럼프 대통령은 같은날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 대이란 군사작전 도중 F-15기 추락으로 실종됐던 나머지 미군 병사 1명의 구출 사실을 공식 확인했다.트럼프 대통령은 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”며 “그가(실종자가) 지금 무사히 돌아왔다는 소식을 여러분께 알리게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.그러면서 “미군은 내 지시에 따라 그를 데려오기 위해 세계에서 가장 치명적인 무기들로 무장한 수십 대의 항공기를 보냈다”며 “그는(실종자는) 부상을 입었지만, 괜찮을 것”이라고 강조했다.권윤희 기자