이란군 “최첨단 ‘아라시-2’ 자폭드론, UAE·쿠웨이트로 쐈다”…뭐길래? [배틀라인]

이란군 “UAE·쿠웨이트 미군시설 타격”

‘아라시-2’ 동원 주장…걸프 긴장 고조

이미지 확대 이란군은 4일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트 내 미군 시설을 겨냥해 자국산 장거리 자폭드론 ‘아라시-2’(Arash-2, 사진)로 공격을 감행했다고 밝혔다. 2026.4.4 이란군 자료

이미지 확대 이란군은 4일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트 내 미군 시설을 겨냥해 자국산 장거리 자폭드론 ‘아라시-2’(Arash-2, 사진)로 공격을 감행했다고 밝혔다. 2026.4.4 이란군 자료

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이란군은 4일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트 내 미군 관련 시설을 겨냥해 장거리 자폭 드론 ‘아라시-2’(Arash-2) 공격을 감행했다고 밝혔다.미국과의 무력 충돌이 격화하는 가운데 이란이 장거리 공격형 무인기 투입 사실을 잇달아 공개하면서 걸프 지역의 긴장도 한층 높아지고 있다.군은 이날 성명에서 “2차 드론 작전을 통해 UAE 내 미군의 미사일·전투 드론 탐지·식별 레이더, UAE 알루미늄 산업 시설, 쿠웨이트 내 미군 기계화·기갑·헬기 부대 지휘시설을 타격했다”고 밝혔다.이란은 UAE의 알루미늄 시설에 대해 미국이 투자해 온 군수 연계 산업 기반이라고 주장하며, 이번 공격이 자국 산업시설을 겨냥한 미국의 공습에 대한 보복 성격이라고도 설명했다.일부 아랍 언론은 쿠웨이트와 UAE에서 폭발음이 들렸다고 보도했으나, 미국 측과 해당국 정부의 공식 입장은 확인되지 않고 있다.이번 작전에 투입된 아라시-2는 표적에 직접 충돌하는 이른바 ‘자폭 드론’이다. 아라시-1의 개량형으로, 2022년 이란군 훈련에서 공개적으로 처음 선보였다. 당시 이란군 지상군 사령관은 아라시-2가 이스라엘의 텔아비브와 하이파를 겨냥해 설계됐다고 밝혔다.이란이 주장하는 최대 항속거리는 2000㎞, 최대 체공 시간은 30시간이다. 150∼260㎏의 고폭탄두를 탑재할 수 있다.이는 러시아가 우크라이나 전쟁에서 사용한 이란산 샤헤드-136의 항속거리(2000∼2500㎞)와 탄두 중량(약 30∼50㎏)을 고려할 때 파괴력이 훨씬 큰 수치로, 걸프 지역 미군 기지 대부분이 타격 반경에 들어온다.앞서 이란군은 지난달 5일 아제르바이잔 니히체반 공항 공격, 22일 텔아비브 벤구리온 공항 공격에 이 기종을 사용한 것으로 알려졌다.발사는 일반 화물 트럭으로 위장한 컨테이너형 이동 발사대에서 이루어지며, 이란 해군 함정에서의 해상 발사도 가능한 것으로 전해졌다.다만 우크라이나 군사 전문 매체 디펜스 익스프레스는 아라시-2의 실제 사거리가 약 1000~1600㎞ 수준일 가능성이 있다고 분석했다.매체는 “이란 무기 체계의 제원이 과장 발표되는 경향이 있다”고 지적하며, 아라시-2의 성능도 이란 발표치보다 낮을 가능성을 거론했다.실제 성능이 이란 주장에 미치지 못하더라도, 이란이 아라시-2를 통해 이스라엘뿐 아니라 걸프 지역 미군 거점까지 사정권에 둘 수 있다는 점을 과시해 온 만큼 전략적 위협 수단으로 활용하려는 의도 자체는 분명하다고 전문가들은 보고 있다.아라시-2 기술의 해외 확산 우려도 제기된다. 러시아가 이 드론의 수동형 레이더 탐색기 기술을 자국산 드론에 접목하려 한다는 보도가 잇따르고 있어 기술 이전 가능성이 주목된다.한편 3일 CNN에 따르면 미국 정보당국은 이란이 여전히 이스라엘 등 인근 국가를 공격하기에 충분한 탄도미사일과 미사일 발사대 사용 능력을 보유하고 있다고 평가했다.CNN은 이란 미사일 발사대 중 절반가량이 온전한 상태로 보존되고 있으며, 전체 드론 전력의 절반 규모인 공격용 드론 수천대도 여전히 무기고에 남아있다고 보도했다.권윤희 기자