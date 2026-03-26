미중 정상회담 5월 14~15일…대면 전 종전 시그널 해석도

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 30일 부산 김해국제공항에서 정상회담을 앞두고 기념 촬영을 하고 있다.

AP 연합뉴스

2026-03-27 12면

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대이란 전쟁으로 중국 방문을 연기한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 5월 중순으로 다시 잡았다. 방중 이전에 이란과의 전쟁을 마무리할 수 있다고 본 것이란 관측이 나온다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “트럼프 대통령과 시 주석의 회담이 5월 14∼15일 열릴 예정임을 알린다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 올해 추후 발표될 일정에 따라 시 주석과 부인 펑리위안 여사의 답방을 워싱턴DC에서 주최할 것”이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 당초 이달 31일부터 다음달 2일까지 2박 3일 일정으로 중국을 방문해 미중 정상회담을 할 예정이었다. 하지만 지난달 28일부터 시작한 이란과의 전쟁이 장기화되자 연기를 요청했다. 트럼프 대통령의 방중은 2017년 이후 8년여 만이다.레빗 대변인은 재조정된 일정 전에 종전이 이뤄질 수 있는 것이냐는 물음에 “우리는 (이란 전쟁 기간을) 약 4∼6주로 추정해왔다”며 “그러니 당신은 그것을 계산할 수 있다”고 말했다. 이를 두고 AP 통신은 “레빗 대변인은 트럼프 대통령의 방중 전에 전쟁이 종착점에 이를 수 있다는 낙관적 어조를 내놨다”고 분석했다.다만 레빗 대변인은 ‘두 정상이 종전과 관련해 대화했는가’라는 질의엔 “아니다”라고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “이번 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”며 “시 주석과 함께 할 시간을 매우 고대하고 있으며 기념비적 행사가 될 것으로 확신한다”고 적었다.트럼프 대통령과 시 주석은 서로 유예 중인 관세 부과 조치와 희토류 및 첨단 기술 수출 통제, 대만 문제 등 현안을 논의할 것으로 보인다. 특히 트럼프 대통령이 방중을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 ‘깜짝 만남’을 추진할지 관심이 쏠린다.워싱턴 임주형 특파원