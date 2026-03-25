“사우디 빈 살만, 트럼프에 지상군 투입 부추겼다”

NYT “트럼프와 지난주 대화서 ‘전쟁이 기회’ 주장”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령·무함마드 빈 살만 사우디 왕세자 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 지난해 11월 백악관에서 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자와 대화하며 웃고 있다.

워싱턴 AP 뉴시스

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사우디아라비아의 실질적 지도자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 전쟁을 이어가도록 부추기고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 24일(현지시간) 보도했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁을 시작하는 데 결정적 역할을 했다면, 빈 살만 왕세자는 트럼프 대통령에게 지상전 투입까지 촉구하며 종전을 말리고 있다는 것이다.NYT는 미국 고위 당국자와 접촉한 소식통을 인용해 “빈 살만 왕세자가 트럼프 대통령에게 미국·이스라엘의 군사 작전을 중동을 재편할 역사적 기회라고 주장했다”고 보도했다. 빈 살만은 지난주 트럼프 대통령과의 대화에서 “이란이 걸프 지역에 장기적인 위협이 되고, 이는 이란 정부를 제거해야 해결된다”고 설득했다.빈 살만 왕세자는 이 대화에서 전쟁 축소는 ‘실수’라며, 지상군을 보내 이란의 에너지 기반 시설을 장악해야 한다고 주장한 것으로 전해졌다. 유가 상승으로 인한 경제적 여파를 우려한 트럼프 대통령에게 그는 ‘일시적 현상일 뿐’이라며 안심시켰다고 한다.실제로 최근 트럼프 대통령은 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬을 점령하기 위한 군사 작전을 검토 중인 것으로 알려졌다. NYT는 “권위주의적 왕족인 빈 살만은 트럼프에게 신뢰받는 인물로 과거에도 그의 의사결정에 영향을 미쳐왔다”고 분석했다. 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 사우디는 최근 서부 킹파흐드 공군기지를 미군이 사용하는 데 합의했다.사우디가 강경한 입장을 보이는 건 이 시점에서 전쟁이 끝나면 ‘직접적인 안보 위협’에 처할 것이라는 우려 때문이다. 더 강경해진 이란의 공격에 고스란히 노출되거나 이란이 석유 수출 통로인 호르무즈 해협을 주기적으로 폐쇄해 친미 국가를 압박할 수도 있다. 이란 내부 혼란 속에 등장한 민병대 등이 이웃 국가의 석유 시설을 표적으로 삼을 가능성도 제기된다.앞서 사우디는 2023년 이란과 국교를 재개하는 등 관계 개선을 시도하기도 했다. 하지만 이란이 사우디 유전이나 수도 리야드까지 공격을 퍼붓자, 지난주 파이살 빈 파르한 사우디 외무장관은 “조금이나마 존재했던 신뢰는 완전히 무너졌다”고 밝혔다.다만 사우디 정부는 “이번 분쟁의 평화적 해결을 항상 지지해왔고 트럼프 행정부와 긴밀히 접촉 중”이라며 관련 보도를 부인했다. 트럼프 대통령은 이날 “그(빈 살만)는 전사이며 우리와 함께 싸우고 있다”고 말해 보도를 사실상 인정했다는 해석이 나왔다.김주연 기자