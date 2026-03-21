국제 [속보] 이란 “이스라엘군 F-16 전투기 격추” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/2026/03/21/20260321500058 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-03-21 23:44 입력 2026-03-21 23:44 이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 19일(현지시간) 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35 전투기를 조준 공격하는 데 성공했다고 밝혔다. 2026.3.19 이란 혁명수비대 자료 이란 이슬람혁명수비대 “이스라엘군 F-16 전투기 격추” 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이란 이슬람혁명수비대가 격추했다고 주장한 전투기는? F-16 F-35