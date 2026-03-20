트럼프 손 내밀자 ‘와락’ 포옹…日총리 “도널드” 이름 부르기도

이미지 확대 포옹하는 미일 정상. 마고 마틴 백악관 언론보좌관 엑스 영상 캡처

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다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 미일 정상회담에서 보인 ‘스킨십 외교’가 화제다.이날 백악관에서 트럼프 대통령과 취재진 앞에 나란히 앉은 다카이치 총리는 트럼프 대통령을 성 대신 이름인 ‘도널드’로 친근하게 불렀다.트럼프 대통령의 “많이 존경한다”, “내가 보기에 일본 역사상 가장 성공적인 선거를 치러냈다” 등 칭찬 세례에 다카이치 총리는 “땡큐, 도널드”라고 답했다.이어 “세계에 평화와 번영을 가져올 사람은 도널드뿐이라고 생각하고 확실히 응원하고자 한다”며 우호적인 분위기를 조성했다.트럼프 대통령과 각별한 관계였으며 다카이치 총리가 정치 스승으로 여기는 것으로 알려진 아베 신조 전 일본 총리도 트럼프 대통령을 ‘도널드’라고 불렀다. 트럼프 대통령도 아베 전 총리를 ‘신조’라고 칭한 것으로 알려져 있다.다카이치 총리는 이날 시종 얼굴에 미소를 띠고 밝은 모습을 보였다.앞서 정상회담을 위해 백악관에 도착했을 때는 차에서 내리자마자 악수를 위해 손을 내미는 트럼프 대통령에게 악수 대신 적극적이며 대담한 포옹으로 화답하기도 했다.한편 다카이치 총리는 취임 직후부터 친밀함을 강조하는 스킨십 외교를 펼쳐 왔다.특히 트럼프 대통령을 향한 스킨십 외교는 관세·호르무즈 해협 파병 등 여러 압박을 받아온 상황에서 그의 이해를 얻고자 하는 목적으로 해석된다.지난해 10월 일본에서 열린 미일 정상회담에서도 다카이치 총리는 아베 전 총리를 언급하고 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천하겠다는 계획 등을 밝히며 그를 흡족하게 했다.당시 그는 회담장에서 트럼프 대통령의 동선을 안내하며 등에 손을 얹는 듯한 제스처를 취하는 등 적극적인 태도를 보여 눈길을 끌었다.김민지 기자