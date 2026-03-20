日, 美에 109조 투자 카드... 에너지·광물 공급망 동맹 강화

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 19일 백악관 국빈 식당에서 다카이치 사나에 일본 총리와 만찬에 참석하고 있다.

워싱턴DC AP 뉴시스

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미국과 일본이 19일(현지시간) 소형모듈원자로(SMR) 건설 등을 포함한 최대 730억 달러(약 109조원) 규모의 대미 투자 2차 프로젝트 공동 문서를 발표했다.20일 요미우리신문에 따르면 다카이치 사나에 총리는 이날 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 마친 뒤 기자단에 “국제 정세의 불확실성이 커지는 상황에서 국익을 극대화하기 위해서는 강력한 미일 동맹이 필수적”이라며 이같이 밝혔다. 이번 프로젝트 규모는 지난달 발표된 1차(360억 달러)의 두 배를 넘는다.핵심은 SMR이다. 테네시주와 앨라배마주에 건설되며 히타치제작소와 미국 GE 베르노바의 합작회사가 맡는다. 투자액은 최대 400억 달러다. 공동 문서는 “첨단 SMR의 미국 내 상업화는 대규모 안정 전원을 제공하고 전력 가격 안정에 기여할 것”이라고 강조했다.천연가스 발전도 포함됐다. 펜실베이니아주 최대 170억 달러, 텍사스주 최대 160억 달러 규모다. 데이터센터 확대로 늘어나는 전력 수요 대응이 배경이다.경제안보 협력도 강화된다. 일본은 미나미토리시마 인근 해역의 희토류 진흙 개발을 미국과 공동 추진하기로 했다. 양국은 심해 광물 개발을 위한 공동 작업반 설치에도 합의했다.안보 분야에서는 미사일 공동 개발·생산을 포함한 협력 확대를 추진한다. ‘자유롭고 열린 인도·태평양(FOIP)’ 구상도 재확인했다.중국과 북한 문제에 대해서도 양국은 긴밀한 공조를 이어가기로 했다. 특히 다카이치 총리는 기자회견에서 “김정은과 직접 만날 의지가 매우 강하다는 점을 트럼프 대통령에게 전달했다”며 “그 과정에 대해서도 논의했다”고 밝혔다.도쿄 명희진 특파원