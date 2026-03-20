트럼프 “가스전 공격 몰랐다… 이란 공격 멈추면 이스라엘도 중단”

“이란 가스전 전체 날려 버릴 것”

보복 공습 경고… 확전 자제 나서

2026-03-20 4면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 걸프 국가 에너지 시설에 대한 보복 공습에 나선 이란에 강력 경고하면서 상호 공격을 자제하자는 메시지를 냈다. 이번 공습이 글로벌 경제에 충격파를 던지는 ‘트리거’가 되는 것에 부담을 느끼는 모습이다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란이 너무나 무고한 카타르를 공격하기로 무모하게 결정하지 않는다면, 이스라엘도 (이란) 사우스파르스 가스전을 추가 공격하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이어 그는 “미국은 이 특정한 공격에 대해 전혀 알지 못했다”고 주장했다. 미국이 이스라엘의 이란 가스전 공격을 미리 알고도 묵인했다는 일각의 의혹에 대해 선을 그은 것이다.그러면서 제3국에 대한 공격 자제를 요청했다. 트럼프 대통령은 “이란은 사우스파르스 공격과 관련된 어떤 사실도 알지 못한 카타르의 액화천연가스(LNG) 시설을 부당하게 공격했다”고 비판했다.그는 “이란이 무고한 카타르를 공격하겠다면, 미국은 이스라엘의 도움이나 동의 여부와 상관없이 이란이 한번도 목격한 적 없는 강력한 힘으로 이란 사우스파르스 가스전 전체를 대대적으로 날려 버릴 것”이라고 압박했다.한편 국제유가를 안정시키기 위해 미국은 자국 내 항구 간 물자 운송은 자국 내 선박에 의해서만 가능하도록 제한한 ‘존스법’을 60일간 면제하기로 했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 엑스(X)에 “미군이 ‘장대한 분노’ 작전을 수행하는 동안 석유 시장의 단기 혼란을 완화하기 위한 조치”라고 밝혔다.김주연 기자