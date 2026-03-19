네타냐후 ‘살생부’ 자랑…“보이지? 오늘 2명 죽였다”

이미지 확대 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 고위 인사 제거 성과를 직접 과시하는 영상을 공개했다. 네타냐후 총리는 현지시간 17일(현지시간) 공식 X(옛 트위터) 계정에 마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사와의 면담 장면을 담은 영상을 올렸다. 2026.3.17 네타냐후 엑스

이미지 확대 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 고위 인사 제거 성과를 직접 과시하는 영상을 공개했다. 네타냐후 총리는 현지시간 17일(현지시간) 공식 X(옛 트위터) 계정에 마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사와의 면담 장면을 담은 영상을 올렸다. 2026.3.17 네타냐후 엑스

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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 고위 인사 제거 성과를 직접 과시하는 영상을 공개했다.네타냐후 총리는 현지시간 17일(현지시간) 공식 X(옛 트위터) 계정에 마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사와의 면담 장면을 담은 영상을 올렸다.영상에서 허커비 대사는 “트럼프 대통령이 총리님이 괜찮은지 확인하러 나를 보냈다”고 말문을 열었고, 네타냐후 총리는 “나는 살아있다”고 받아친 뒤 “우리는 양손에 다섯 손가락씩으로 악수를 하죠”라며 건재함을 유머로 드러냈다. 최근 온라인에서 확산된 사망설을 정면으로 반박한 셈이다.이어 네타냐후 총리는 품에서 이른바 ‘펀치카드’를 꺼내 허커비 대사에게 직접 보여줬다.그는 “오늘 이 명단에서 두 개의 이름을 지웠다. 얼마나 더 남아있는지 보이시죠”라고 말하며 이란 측 고위 인사 2명 제거 성과를 공개적으로 과시했다.제거 대상이 아직 남아 있다는 발언은 추가 작전을 예고한 것으로도 풀이된다.네타냐후 총리는 제거 대상들을 “이스라엘을 쓸어버린 뒤 모든 미국 도시에 핵무기를 날리려 했던 미치광이들”이라고 규정하며, “미군과 어깨를 나란히 하며 이들을 제거하고 있어 자랑스럽다”고 말했다.허커비 대사가 “내 이름이 명단에 없어 다행”이라고 농담을 던지자 네타냐후 총리는 “당신은 좋은 사람 명단에 있다”고 화답했다.이번 영상은 네타냐후 총리가 신변 이상설을 일축하는 동시에 군사적 성과를 부각하고 미국과의 공조를 재확인하려는 의도로 제작된 것으로 분석된다.권윤희 기자