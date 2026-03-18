“애 낳는 소리 시끄러워” 소송 건 男…분만실 결국 문 닫았다 ‘독일 발칵’

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독일에서 한 남성이 출산하는 여성들의 소리가 지나치게 시끄럽다며 출산 센터를 상대로 소송을 제기했다. 이 사건은 정식 판결 없이 마무리됐지만, 센터 측이 분만실을 폐쇄하기로 결정하면서 지역사회에 공분이 일고 있다.18일 더 선에 따르면 독일 라인란트-팔츠주 트리어에 거주하는 한 남성은 자신의 집 근처에 있는 분만실에서 들려오는 산모들의 비명이 소음 공해라며 소송을 제기했다. 그는 출산 과정에서 산모들이 내는 소리에 불안감을 느낀다고 주장했다.이례적인 법적 분쟁에 센터 관계자들은 당혹감을 감추지 못했다. 센터가 문을 연 지 1년도 되지 않은 시점이었기 때문이다.일부 주민들에 따르면 이 남성은 최근 건물 1층에서 4층으로 이사해 시설과 마주 보는 위치에 거주하게 됐다. 분만 시설과는 약 10m 거리인 것으로 알려졌다.결국 센터는 남성의 집과 가장 가까운 위치에 있는 분만실을 사용하지 않기로 결정했다. 이 분만실은 욕조가 있어 산모들에게 인기있는 곳으로 알려졌다. 센터의 결정에 남성 역시 추가적인 조치를 하지 않기로 합의했다.이 결정으로 센터 직원들은 좌절감에 빠진 상태라고 매체는 전했다. 센터 운영 책임자인 사라 볼프는 현지 언론과의 인터뷰에서 “8개월 전에 이 남성을 직접 만나 필요한 것이 무엇이냐고 물어보는게 좋았을 것 같다”며 아쉬움을 드러냈다.센터에 근무하는 조산사들은 소음 문제가 과장됐다고 주장하고 있다. 일반적으로 산모들은 비명을 지르지 않고 신음하는 경우가 많다는 것이다.또 드물게 산모가 큰 소리를 낼 정도의 상황이면 병원으로 이송되는 경우가 대부분이라 센터 내 소음은 심각하지 않다고 했다.지역 주민들은 출산 센터는 지역사회를 위해 귀중한 서비스를 제공하는 곳이라며 강하게 반발하고 있다.한 주민은 “이렇게 훌륭한 시설이 이런 이유로 외면받다니 너무 안타깝다”고 말했다. 또 다른 이웃은 “(센터) 옆집에 살고 있는데 아무런 소리도 들리지 않는다”며 “(시끄럽다는) 불만은 용납할 수 없다”고 분노했다.특히 출산을 앞둔 산모들은 아쉬움을 감추지 못하는 상황이다. 한 임산부는 “둘째 아이를 이곳에서 낳고 싶었는데 (아쉽게 됐다)”고 말했다.김민지 기자