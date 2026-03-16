“로봇이 따라와 위협”…70대 뒤쫓은 로봇, 경찰에 끌려갔다[포착]

이미지 확대 중국 마카오의 한 거리에서 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 위협해 경찰에 끌려갔다. 엑스 캡처

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중국 마카오의 한 거리에서 원격 조종을 받던 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 위협하는 사건이 벌어졌다.지난 13일 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 지난 5일 마카오 거리를 걷던 여성 A(70)씨는 약 132㎝ 크기의 휴머노이드 로봇과 마주친 뒤 충격을 받고 병원으로 이송됐다.매체에 따르면 당시 A씨는 휴대전화를 보며 길을 걷던 중 무언가 자신의 뒤를 바짝 쫓아오고 있다는 느낌을 받았다.뒤를 돌아보자 로봇이 따라오고 있었고, 놀란 A씨는 광둥어로 “심장이 두근거린다”며 “할 일도 많은 데 왜 이런 걸로 장난치는 거냐. 제정신이냐”고 분노했다.엑스(X·옛 트위터)를 통해 확산하고 있는 영상을 보면 로봇은 A씨 앞에서 두 팔을 위로 들어 올렸다가 내리는 행동을 반복했다. 이어 경찰관 2명이 로봇을 연행해가며 현장을 수습하는 듯한 모습도 포함됐다.A씨는 병원에서 검진을 받은 뒤 퇴원한 것으로 전해졌다.이 로봇은 마카오의 한 교육 센터 소속으로, 근처에서 50세 남성이 로봇을 원격으로 조종해 센터 홍보 활동을 하던 중이었던 것으로 밝혀졌다.남성은 경찰에 “로봇의 작동 방식을 개선하려고 시험 중이었다”고 진술했으며, 보행자를 위험에 빠뜨리거나 겁주는 행위에 주의하라는 당국 경고를 받았다.김민지 기자