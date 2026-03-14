金 총리 “트럼프 북한 상황 관심...관계 개선 방안 제안”

이미지 확대 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공

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미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 20여분간 예정에 없는 면담을 했다. 트럼프 대통령은 북한의 상황에 대해 묻는 등 면담 시간 대부분을 북한 관련 이야기에 할애했다고 한다.김 총리는 13일(현지시간) 워싱턴DC 한국문화원에서 가진 한국 특파원들과의 간담회에서 트럼프 대통령과의 면담 내용을 일부 전했다. 이날 면담은 김 총리가 백악관에서 신앙사무국 국장인 폴라 화이트 목사와 면담하던 중 화이트 목사의 주선으로 이뤄졌다.김 총리는 “‘이재명 대통령께서 트럼프 대통령이 한반도 문제를 해결할 유일한 지도자라는 말씀을 자주 한다’고 했더니 트럼프 대통령은 보좌관에게 김정은 북한 국무위원장과 판문점 회담 당시 찍은 사진을 갖고 와 보여주면서 이야기를 시작했다”고 전했다. 트럼프 대통령은 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다며 미국과 대화를 원하는지 물었다고 한다.이에 김 총리는 “(북미 정상 간 만남을 위한) 작은 가능성이라도 살리기 위해 접촉과 대화를 늘리는 게 좋을 것 같다는 내용, 북한의 언사가 과거에는 ‘못 만날 이유가 없다’고 했는데, 이번에는 ‘우리 사이가 꼭 나쁠 이유는 없다’고 하는 등 관계 정상화를 암시하는 듯한 표현이 사용된 점 등을 트럼프 대통령에게 전했다”고 밝혔다. 김 총리는 트럼프 대통령에게 북한과의 관계를 개선할 수 있는 제안도 제시했다고 한다. 어떤 제안이었는지는 구체적으로 공개하지 않았지만 트럼프 대통령이 매우 흥미를 보였다고 한다.김 총리는 “트럼프 대통령이 보좌관에게 나의 이야기에 대해 몇 가지를 더 파악하라고 지시했다. 북한에 대해 어떤 조치를 하는 게 좋겠다고 지시했다”며 “무엇을 어떻게 지시했는지는 정상이 직접 밝히기 전에 내가 말하는 건 적절치 않다”고 덧붙였다. 김 총리는 또 “트럼프 대통령에게 내가 구두로 드린 판단과 의견을 조금 더 자세히 영문으로 메모해서 미국을 떠나기 전에 전달해도 좋겠냐고 말했더니 그렇게 하라고 해서 곧 전달할 계획”이라고 밝혔다.김 총리는 지난 12일엔 JD 밴스 부통령과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만났다. 그리어 대표는 미국이 최근 한국 등을 대상으로 무역법 301조 조사를 개시한 것과 관련, 다수의 국가를 보편적으로 대상으로 한 것이며 한국을 특별히 표적으로 하고 있지 않다고 밝혔다고 한다. 아울러 조사 결과에 따라 한국이 다른 나라에 비해 유리한 입장이 될 수도 있다는 취지의 말도 했다고 김 총리는 전했다.김 총리는 또 밴스 부통령과는 대미투자특별법 국회 본회의 의결과 미국이 관심을 갖는 대미투자 1호 프로젝트, 쿠팡 사태, 핵심광물 등에 대해 이야기를 나눴다. 김 총리는 대미투자 1호에 대해 원자력 협력 등 2~3가지가 유력하게 검토되고 있다고 설명했다.워싱턴 임주형 특파원