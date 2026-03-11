이게 “미국식 정의”? 트럼프 어떡하나…‘유희왕’ 몰래 썼다가 망신

이미지 확대 백악관이 게시한 전쟁 홍보 영상. 백악관 엑스(X) 캡처

미국 백악관이 지난 7일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 공개한 미군의 대이란 군사공격 ‘장대한 분노’ 홍보 영상에 일본 인기 애니메이션 ‘유희왕’의 장면을 무단으로 사용한 사실이 확인됐다.애니메이션 ‘유희왕’ 측은 11일 공식 SNS에 “미국 백악관의 공식 엑스(X) 계정에서 애니메이션 ‘유희왕’ 시리즈의 영상이 권리자의 허락 없이 사용된 것을 확인했다”며 “해당 사안에 관해서는 원작자 및 애니메이션 관계자는 일절 관여하지 않았으며, 지식재산권 사용을 허락한 사실도 없다”고 밝혔다.앞서 7일 백악관은 공식 X에 “미국식 정의”라는 문구와 함께 42초 분량의 영상을 게재했다. 이 영상은 ‘장대한 분노’ 작전을 홍보하기 위해 제작됐으나, 대부분 할리우드 영화를 짜깁기했다는 점에서 저작권 침해 논란이 불거졌다.영상을 살펴보면, 영화 ‘아이언맨’의 주인공 로버트 다우니 주니어가 컴퓨터 시스템을 가동하며 “일어나, 아빠가 왔다”고 말하는 장면으로 시작한다. 뒤이어 영화 ‘글래디에이터’와 ‘브레이브 하트’, ‘탑건’부터 ‘존 윅’, ‘슈퍼맨’, ‘트랜스포머’, ‘데드풀’ 등 많은 영화와 드라마 장면들이 매우 짧게 나온다.중간중간 미국이 이란을 폭격하거나 미국 전투기가 출격하는 장면, 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 국기 앞에서 발언하는 영상 등도 짜깁기했다.특히 영화 ‘탑건’의 배우 톰 크루즈가 조종간을 조작하는 장면과 미군이 실제 목표물을 타격하는 장면을 교차 편집해 영화 속 톰 크루즈가 이란 요격을 직접 수행하는 것처럼 연출하기도 했다. 영상 말미에는 ‘유희왕’의 주인공도 등장한다.문제는 영상에 등장하는 영화와 캐릭터들이 도널드 트럼프 미국 대통령, 혹은 미국과 전혀 관계가 없다는 것이다. 일각에서는 전반적인 영상 편집이 엉성하다는 평가와 함께, 영상물의 출처를 명확히 밝히지 않고 무단으로 짜깁기한 점에 대한 지적도 이어졌다.영국 가디언은 “이번 영상은 상대에 대한 조롱과 모욕을 서슴지 않는 트럼프 대통령 특유의 대립적인 SNS 전략이 그대로 반영돼 있다”고 분석했다.‘유희왕’ 애니메이션 시리즈 제작사인 TV 도쿄 측은 ‘향후 항의나 법적 조치를 취할 것이냐’는 질문에 “향후 대응에 대해서는 밝힐 수 없다”고 아사히신문에 전했다.한편 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 대이란 군사작전 종료 시점에 대해 “궁극적으로 작전은 최고사령관(트럼프 대통령)이 군사적 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때 종료될 것”이라고 밝혔다.이에 미국이 일정 수준의 군사적 성과를 확보한 뒤 ‘승리’를 선언하며 작전을 마무리하는 시나리오를 염두에 둔 것 아니냐는 관측이 나온다.윤예림 기자