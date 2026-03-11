“남편에 순종하고 능력 있는 女 원해”…요즘 남성들, 아버지 세대보다 더하네

이미지 확대 결혼 관련 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 결혼식 자료 이미지. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘Z세대’(1997~2012년생) 남성들이 과거 세대 남성들보다 남편에게 순종적이면서 좋은 직업까지 가진 여성을 선호하는 경향이 강하다는 해외 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.영국 킹스칼리지런던(KCL) 대학 산하 글로벌 여성 리더십 연구소는 8일(현지시간) ‘세계 여성의 날’을 맞아 영국·미국·브라질·호주·인도·한국·일본 등 29개국의 2만 3000명을 대상으로 성평등에 관한 태도를 주제로 설문조사를 실시했다.3월 8일인 세계 여성의 날은 여성의 사회·경제·문화·정치적 성취를 기념하고 양성평등 실현을 촉구하기 위해 제정된 날로, 1975년 유엔(UN)에 의해 공식 기념일로 지정됐다.조사 결과 Z세대 남성은 성 역할에 대해 베이비붐 세대(1946~1964년생) 남성보다 보수적인 관점을 지녔을 가능성이 큰 것으로 드러났다.설문에 응한 Z세대 남성의 31%는 ‘아내는 항상 남편에게 순종해야 한다’는 견해에 동의한다고 답했다. 또한 33%는 ‘남편이 중요한 결정에 대한 최종 결정권은 가져야 한다’고 응답했다.반면 베이비붐 세대 남성의 경우 같은 질문에 대해 동의하는 비율이 각각 13%, 17%에 불과한 것으로 나타났다.‘여성이 지나치게 독립적이거나 자립적인 모습을 보여선 안 된다’는 항목에 관해서는 Z세대 남성은 24%, 베이비붐 세대 남성은 12%가 동의했다.‘남성이 성평등 지지를 위해 너무 많은 것을 해야 한다’는 관점에 대해서는 Z세대 남성의 59%가 동의했다. 베이비붐 세대 남성은 45%가 공감했다.‘성공적인 커리어를 가진 여성이 남성에게 더 매력적’이라는 입장을 놓고는 Z세대 남성의 41%가 동의했다. 베이비붐 세대 남성은 27%만이 그렇다고 답했다.Z세대 남성들은 ‘남성성’에 관해서도 고정관념이 강했다. 43%는 ‘젊은 남성은 선천적으로 체격이 크지 않더라도 신체적으로 강해지도록 노력해야 한다’는 데 공감했다. 베이비붐 세대 남성이 동의한 비율은 25%다.Z세대 남성의 21%는 ‘자녀 양육에 참여하는 남성은 아닌 남성보다 남성성이 떨어진다’고 봤다. 베이비붐 세대 남성은 같은 질문에 대해 8%만이 그렇다고 여겼다.KCL 대학 산하 글로벌 여성 리더십 연구소 소장인 줄리아 길라드는 “성평등에 대한 태도가, 특히 젊은 남성들 사이에서 긍정적이지 못하다는 점은 우려스럽다”고 지적했다.이어 “여성만이 성평등 세상의 수혜자라는 사고방식을 없애기 위해 우리는 더욱 노력해야 한다. 모든 사람이 성평등 여정에 동참하고, 그것이 사회 전체에 왜 이익이 되는지 명확히 이해하도록 해야 한다”고 강조했다.하승연 기자