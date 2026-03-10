美국방 “오늘 공습, 가장 격렬할 것…이란 고립됐다”

“적의 완전·결정적 패배까지 안멈춰”

이미지 확대 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 9일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 전날 사망한 벤저민 페닝턴 미 육군 하사의 유해 이송 중 경례하고 있다. 페닝턴 하사는 지난 1일 사우디아라비아에서 미군을 겨냥한 이란의 공격으로 중상을 입었다. 독일 내 미군 병원에서 정밀 치료를 받기 위해 이송 준비를 하던 도중 숨졌다. 2026.3.9 델라웨어 로이터 연합뉴스

대이란 전쟁 11일 차인 10일(현지시간) 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 대규모 공습을 예고했다.헤그세스 장관은 이날 미 국방부 청사에서 댄 케인 합참의장과 대이란 군사작전 브리핑을 갖고 “오늘은 이란에 대한 공격이 또다시 가장 격렬한 날이 될 것”이라고 밝혔다.그는 “이란은 고립됐으며 ‘장대한 분노’ 작전 열흘 차에 처참히 패배하고 있다”며 “가장 많은 전투기와 폭격기, 가장 많은 공습이 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.이어 “이란의 이웃 국가와 걸프 지역의 일부 전 동맹국들조차 이란과 그들의 대리 세력인 헤즈볼라, 후티, 하마스를 버렸다”고 전했다.그러면서 “적이 완전히, 결정적으로 패배할 때까지 우리는 멈추지 않을 것”이라며 “우리의 타임라인에 따라, 우리의 선택에 따라 그렇게 할 것”이라고 강조했다.아울러 미군의 군사작전 목표가 이란의 미사일 비축분·발사대와 방위산업 기반 및 미사일 제조 능력 파괴, 해군 파괴, 핵무기 보유의 영구적 차단에 있다고 설명했다.권윤희 기자