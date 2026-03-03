이란 “호르무즈 지나는 선박 다 불태울 것” 위협

이미지 확대 IRAN-CRISIS/IRAQ 호르무즈 봉쇄 위기. 로이터 연합뉴스

이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 나선 가운데 해협 통과를 시도하는 선박에 대한 공격을 예고했다.2일(현지시간) 타스통신에 따르면 이란 최정예 부대인 혁명수비대(IRGC) 사령관의 보좌관인 에브라힘 자바리 소장은 이날 이란 반관영 ISNA통신을 통해 “우리는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것”이라고 말했다. 자바리 소장은 “이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고 말했다.호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 에너지 시장의 전략적 요충이다. 중동 산유국들의 원유와 가스가 아시아·유럽 등으로 향하는 핵심 해상 운송로여서 이곳의 해상 운송에 차질이 빚어질 경우 원유 공급 불안과 가격 급등을 피하기 어려울 것으로 관측된다.이란은 미국과 이스라엘의 폭격에 대응해 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 밝힌 뒤 해협을 지나려는 민간 선박을 실제 공격하고 있다. 글로벌 해운기업들은 호르무즈 해협을 비롯한 중동 지역 항행 중단을 잇달아 발표했다.조희선 기자