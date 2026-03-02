미국 대이란 공습에 ‘원유 생명선’ 끊겼다…비상 걸린 中

이미지 확대 1일(현지시간) 호르무즈 해협 내 이란과 오만의 전략적 요충지인 무산담 반도 인근을 지나던 미국 제재 대상인 팔라우 국적 유조선 ‘스카이라이트호’에서 연기가 솟구치고 있다. 오만 해양안전센터는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 스카이라이트호가 자국 카사브 항구 북쪽 5해리 지점에서 공격받았다고 밝혔다. 공격자가 누구인지는 밝히지 않았다.

미국의 대이란 공습으로 원유 수급을 중동에 의존해 온 아시아 국가들의 에너지 공급망에 비상이 걸렸다. 특히 중국은 앞서 베네수엘라에 이어 주요 원유 수입국인 이란까지 미국의 타격을 받으며 친중 산유국으로부터 저가 에너지를 수급해왔던 전략을 다시 수립해야 할 상황에 놓였다.미국 시사주간지 뉴스위크는 1일(현지시간) “미국의 대이란 공격이 중동뿐만 아니라 중국까지 겨냥한 전략의 일환”이라고 보도했다.시장조사기관 케이플러에 따르면 중국 원유 수입량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과한다. 특히 중국은 지난해 이란 원유 수출량의 80% 이상을 사들인 최대 구매국이다. 하루 평균 138만 배럴로 해상 수입량의 13.4%에 달한다.중국은 ‘일대일로’ 전략의 중동 거점인 이란과의 밀착 관계를 통해 제재 환경에서도 상대적으로 저렴한 원유를 확보해 왔다. 2016년 포괄적 전략 동반자 관계 수립 이후 협력은 확대됐고, 이란은 일대일로 참여와 상하이협력기구(SCO), 브릭스(BRICS) 가입으로 중국 경제권과의 연계를 강화해 왔다.특히 중국은 베네수엘라산 원유 약 4.5%도 들여왔지만 지난 1월 미국의 니콜라스 마두로 정권 축출로 사실상 중단됐다. 미국 에너지연구소는 최근 보고서에서 “이란·베네수엘라 변수로 중국의 저가 원유 조달 구조가 흔들리고 미국 대비 전략적 열세에 놓일 수 있다”고 분석했다.다만 중국은 2025년 전략 비축유 확대와 원유 수입 증가로 일정 부분 완충 장치를 마련해 온 것으로 알려졌다. 하지만 호르무즈 해협이 장기간 봉쇄된다면 원유 공급 불안과 가격 급등을 피하기는 어려울 것이라는 우려가 나온다.일각에서는 이달 말로 예정된 미중 정상회담에서 중동 및 중남미 정세가 의제에 오를 가능성도 제기된다. 중국은 앞서 하메네이 사망 발표 후 약 14시간 만에 공식 입장을 내며 미국과의 정상회담을 앞두고 다소 신중한 태도를 보인 게 아니냐는 관측도 나왔다.일본도 비상이다. 일본은 이란 의존도를 줄였지만 여전히 원유의 90% 이상을 중동에서 들여온다. 일단은 비축분으로 당장 위기는 넘기겠지만, 대체 운송로가 제한적이어서 공급 차질과 가격 급등이 불가피하다는 전망이 나온다. 일본종합연구소는 “유가가 배럴당 67달러에서 120달러까지 상승하고 최악의 경우 국내총생산(GDP)이 약 3% 감소할 수 있다”고 추산했다.도쿄 명희진 특파원