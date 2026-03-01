37년간 이란 철권통치 하메네이, 30발 벙커버스터 폭탄에 사망

이란 국영방송 공식 사망 발표

딸, 손자 등 가족도 함께 사망

이미지 확대 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 사망을 국영 방송에서 전하고 있다. 방송 화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란 국영 방송은 1일(현지시간) 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 이른 새벽 사무실에서 암살당했다고 공식 발표했다. 이란은 40일간의 국가 애도 기간을 선포했다.하메네이 최고지도자의 사망 소식은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공격 시작을 알린 지 15시간 만에 나왔다. 하메네이 최고지도자와 더불어 최소 40명의 이란 고위 관리가 사망한 것으로 보인다.이스라엘 매체인 채널 12는 베냐민 네타냐후 총리가 이란 테헤란의 자택에서 수습된 하메네이 최고지도자의 시신 사진을 보고받았다고 보도했다.이란 국영 언론은 하메네이 최고지도자의 딸, 손자, 며느리, 사위를 포함한 가족들도 살해당했다고 전했다.이스라엘은 미국과 협력하여 공격 시작 직후 하메네이 최고지도자의 거처에 약 30발의 폭탄을 투하했다.하메네이 최고지도자는 지하 벙커에 머물렀지만 지하 60m도 관통하는 미군의 벙커버스터 폭탄이 그의 은신처를 대부분 파괴한 것이 위성사진으로 확인됐다.트럼프 대통령은 트루스 소셜에 “역사상 가장 악랄한 인물 중 하나인 하메네이가 죽었다”며 “미국의 공습은 향후 일주일 동안 또는 이란에 평화가 확보될 때까지 중단 없이 계속될 것”이라고 밝혔다.그는 “하메네이는 우리의 정보망과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었고, 이스라엘과 긴밀히 협력했기에 그 자신이나 그와 함께 살해된 다른 지도자들이 할 수 있는 일은 아무것도 없었다”고 강조했다.이어 “이란 국민이 조국을 되찾을 수 있는 최고의 기회”라며 “우리는 이란 혁명수비대, 군대, 다른 보안 및 경찰 병력 상당수가 더 이상 싸우지 않고 면책을 원한다는 소식을 듣고 있다”고 덧붙였다.윤창수 전문기자