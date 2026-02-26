USTR 대표 “글로벌관세 일부 국가 15% 인상”…트럼프와 온도차

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 지난 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 국정연설을 하고 있다. EPA연합뉴스

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 도널드 트럼프 대통령이 모든 교역국에 부과된다고 했던 글로벌 관세가 일부 국가에 한해 15%로 인상된다고 25일(현지시간) 밝혔다.그리어 대표는 폭스비즈니스 라디오 인터뷰에서 “현재 우리는 (모든 국가에) 10% 관세를 부과하고 있는데, 다른 국가에 대해서는 (관세율이) 더 높아질 수 있다”며 “이것은 우리가 지금까지 시행해 온 관세 체계에 부합할 것 같다”고 말했다.이같은 언급은 트럼프 대통령의 관세 위협 발언과 다소 차이가 있다. 트럼프 대통령은 대법원의 상호관세 위법 판결이 나온 당일인 지난 20일 새로운 글로벌 관세 10%를 모든 무역 상대국에 적용하겠다는 포고문에 서명했고, 이튿날 10% 관세를 15%로 올리겠다고 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 적으면서 전세계가 ‘15% 관세’를 적용받을 것이라고 밝혔다. 그리어 대표는 이를 ‘일부 국가’라고 한 것이다.그리어 대표는 무역법 301조 조사와 관련, “이미 준비된 공고가 연방관보에 향후 며칠 혹은 몇주 안에 게시될 것”이라고 했다. 이어 공개 의견수렴 절차, 청문회, 상대국과의 협의 등 조사 진행 절차를 설명한 뒤 “우리는 보고서를 작성하고 이 모든 사항에 대한 조사 결과를 발표할 것”이라고 했다.조희선 기자