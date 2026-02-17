K-방산 큰손 폴란드 “우리 순진한 고객 아냐…무기 팔려면 투자해라”

“준비됐다면 환영, 아니면 다른 쪽과 협력할 것”

한국 방산업계 큰손으로 불리는 폴란드 정부가 “팔고 싶다면 투자하라”며 무기 도입 과정에서 기술 이전·공동투자 등 절충교역(오프셋) 요구를 한층 강화할 방침을 시사했다.콘라트 고워타 폴란드 국유자산부 차관은 17일(현지시간) 블룸버그통신 인터뷰에서 “단순히 조립라인 유치에 만족하지 않겠다”며 “기술 이전이 필요하고 글로벌 공급망의 일부가 돼야 한다”고 말했다.고워타 차관은 최근 몇 년간 폴란드의 미국 장비 구매가 종종 상호 투자 계약 없이 이뤄졌고 이는 미국의 안보 우산 아래 머물기 위해 기꺼이 지불한 일종의 ‘안보 비용’으로 간주됐다고 지적했다. 그러면서 이런 접근 방식이 폴란드를 ‘순진한 고객’으로 만들었다고 덧붙였다.블룸버그는 폴란드가 미국·한국 등에서 군사장비를 대거 도입하는 동안, 국내 방산업계가 실질적 수혜를 거의 보지 못한다는 비판이 커졌다고 전했다.우크라이나·벨라루스와 국경을 맞댄 폴란드는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 한국산 전차 등 무기 도입을 확대해왔고, 국방비 지출도 급증했다. 지난해 폴란드의 국내총생산(GDP) 대비 국방비 비중은 4.48%로 나토(북대서양조약기구) 회원국 중 유일하게 4％를 넘겼고 올해는 4.8％에 달할 전망이다.재원 측면에서도 ‘유럽 내 생산·조달’ 흐름은 폴란드의 절충교역 강화에 힘을 싣고 있다.고워타 차관은 유럽연합(EU) 무기 공동구매 금융 프로그램인 세이프(SAFE)로 약 440억 유로(약 75조 4000억원)를 확보한 데 더해, 향후 5년간 1조 즈워티(약 406조원)를 국방에 투입하겠다고 말했다. EU는 회원국에 무기 구매 자금을 빌려주면서 유럽산을 권장하고 있다.고워타 차관은 폴란드 국영 방산그룹 PGZ와 체코 CSG가 이달 초 맺은 지뢰지대 공동 구축 계약을 언급하며 “이렇게 폭넓은 협력을 제공할 수 있는 나라는 얼마 안 된다. 문제는 새 규칙에 따를 준비가 돼 있는지다. 준비됐다면 환영하고 아니면 다른 쪽과 협력할 것”이라고 말했다.블룸버그는 폴란드 정부의 이런 전략 전환이 유럽 국가들이 방위산업을 대대적으로 키우는 가운데 나왔다며 도널드 트럼프 미국 대통령의 안보 비용 분담 요구에 대한 대응이기도 하다고 해설했다.폴란드 정부는 자국 방산기업의 ‘수입 대체’를 넘어 ‘수출 산업’ 육성도 동시에 추진하고 있다. 최근 독일·프랑스가 폴란드산 휴대용 지대공미사일 피오룬(Piorun)에 관심을 보인다는 점을 공개하는 등 해외 판로 확대에도 공을 들이고 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 PGZ의 2024년 매출은 전년 대비 34% 늘었고, 매출액 순위는 세계 60위에서 51위로 올랐다.외국 공급자들로선 폴란드 내 생산·기술 이전 요구에 더 적극적으로 대응할 필요가 커졌다는 평가가 나온다.이번 기조 변화는 한국 방산업계에도 ‘다음 단계’ 과제로 읽힌다. 폴란드가 더 이상 대규모 구매만으로 만족하지 않고, 현지 생산·기술 이전·공급망 편입을 ‘거래의 기본값’으로 제시하는 만큼, 향후 계약에선 단순 납품 경쟁을 넘어 산업 협력 설계가 핵심 변수가 될 전망이다.권윤희 기자