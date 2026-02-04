美, 항모에 접근한 이란 드론 격추…중동 긴장 고조

미국이 대규모 군사력을 이란 인근에 배치하면서 중동에 전운이 고조된 가운데 중동 지역에서 미군이 이란 드론을 격추하고, 이란군이 미국 유조선을 위협하면서 긴장이 고조되고 있다.
미 중부사령부는 3일(현지시간) 아라비아해에서 에이브러햄 링컨 항공모함에 공격적으로 접근한 이란 드론을 격추했다고 성명을 통해 밝혔다. 미군 F-35 전투기가 격추한 드론은 이란의 샤헤드-139 드론으로, ‘의도가 불분명한 상태’로 항공모함을 향해 비행 중이었다고 미군은 설명했다.
이 과정에서 미군 병사와 미군 장비 피해는 발생하지 않았다.
이어 몇시간 뒤 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대(IRGC) 병력이 미국 국적 선박을 위협하는 사건도 발생했다고 미 중부사령부는 밝혔다.
한편 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사와 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너는 6일 튀르키예 이스탄불에서 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만날 예정으로 알려졌다.
조희선 기자
