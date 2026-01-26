‘개 오줌’ 수건 얼굴에 휙 던지고 욕설…‘쫓겨난 진상’이 2000만원 소송, 왜

이미지 확대 엘리시아 웰니스 리조트 전경. 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호주 유명 인사들이 즐겨 찾는 고급 리조트에서 진상 행동을 벌인 한 여성이 되레 리조트를 상대로 2만 호주달러(약 1990만원) 소송을 시도해 논란이 일고 있다. 그러나 소송은 기각됐고 이 여성이 반려견 오줌을 닦은 수건을 다른 투숙객 얼굴에 던지고 욕설을 퍼붓는 등의 충격적인 행태만 만천하에 드러났다.25일(현지시간) 데일리메일에 따르면 호주 빅토리아주에 사는 캐산드라 보스웰은 뉴사우스웨일스주 헌터밸리의 엘리시아 웰니스 리조트에서 지난 2024년 1월 3일 퇴실 요청을 받은 뒤 리조트를 상대로 소송을 제기하려다 실패했다.보스웰은 앞서 2023년 12월 27일 이 리조트에 입소했다.문제는 보스웰이 이 리조트에 반려견을 데려오면서 시작됐다.법원 문서에 따르면 반려견이 바닥에 소변을 보자 보스웰은 수건으로 바닥을 닦은 뒤 그 수건을 다른 투숙객의 얼굴에 던졌다.다음 날 같은 투숙객을 다시 마주친 보스웰은 욕설을 퍼부으며 “내 개를 절대 만지지 말라”고 소리쳤다.하루 뒤인 28일에는 다른 투숙객들이 불만을 제기했다. 보스웰은 식탁에서 반려견에게 음식을 먹였는데, 개가 토하고 레스토랑 구석에서 소변을 봤다는 것이다. 직원들은 “레스토랑에서 사람이 쓰는 식기로 개에게 음식을 주는 것은 부적절하다”고 지적했다.30일과 31일에는 보스웰이 태극권 수업 중 전화 통화로 소란을 피워 다른 투숙객과 직원들에게 피해를 끼쳤다.1월 2일에는 보스웰이 반려견을 목줄 없이 풀어놨다. 반려견은 투숙객의 발을 핥고 신발과 점퍼에 오줌을 싸기도 했다. 한 투숙객은 매일 아침 6시 20분에 개가 짖어 댄다고 불만을 토로하며 일찍 퇴실했다.보스웰은 리조트 직원에게 동성애 비하 발언을 하며 방 청소를 거부하기도 했다.리조트 측은 “보스웰이 안내데스크에 전화해 방 청소를 거부하며 ‘그 게이가 내 방을 청소하는 걸 원하지 않는다’고 말했다”고 밝혔다.리조트는 결국 3일 보스웰에게 “즉시 떠나라”는 이메일을 보냈다.보스웰은 이후 70㎞ 떨어진 뉴캐슬 공항까지 차편을 얻어 타고 이동해 멜버른으로 돌아갔다. 11박 여행에 든 비용은 약 8000호주달러(약 800만원)였다.리조트가 자신의 ‘심각한 우울증’을 이유로 차별했다는 게 보스웰의 주장이다. 하지만 리조트 측은 ‘폭력적이고 용납할 수 없는 행동’ 때문에 그녀를 퇴출시켰다고 맞섰다.양측의 입장이 팽팽히 맞섰으나 소송은 결국 기각됐다.호주에서 인권·차별 관련 소송을 제기하려면 바로 법원으로 가는 것이 아니라 먼저 호주 인권위원회(AHRC)에 진정을 넣어야 한다. 하지만 보스웰이 인권위원회 진정서 제출 기한을 넘긴 사실이 확인되자 호주 연방순회법원은 이를 기각 처리했다.김성은 기자