‘0명대 합계출산율’ 중국, 최대 폭 인구 감소

추정치 0.97~0.98명, 4년 연속 줄어

339만명 급감… 2125년 4억만 남아

2026-01-21 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 4년 연속 출산율 감소로 합계출산율이 1명 이하로 떨어졌다는 관측이 나왔다.중국 국가통계국은 19일 2025년 출산율이 사상 최저를 기록해 총인구가 339만명 줄어든 14억 4890만명을 기록했다고 밝혔다. 2022년 이후 인구 감소세가 이어진 이래 가장 큰 폭으로 인구가 줄어든 것이다.이와 관련 싱가포르 연합조보는 20일 인구 전문가들을 인용해 중국의 합계출산율이 현재 인구가 유지될 수 있는 2.1명보다 훨씬 낮은 0.97명 수준이라고 보도했다.미국 위스콘신매디슨대 산부인과 소속 인구 전문가 이푸셴 박사는 지난해 중국의 합계출산율이 0.97~0.98명이라고 추정했다. 중국인구학회 부회장인 루제화 인민대 교수도 비슷하게 관측했다. 루 교수는 “중국의 지난해 합계출산율은 한국(2024년 기준 0.75명)보다 약간 높으며 싱가포르(0.97명)와 비슷할 것”이라고 말했다. 중국의 합계출산율은 2022년 1.07명으로 떨어졌고, 2023년 이후의 공식 데이터는 아직 공개되지 않고 있다.합계출산율은 여성 1명이 평생 낳는 자녀 숫자로, 한국은 합계출산율이 1.3명에서 17년 만에 1명 아래로 떨어졌지만, 중국은 3년밖에 걸리지 않았다. 현재 출산율 추세가 유지된다면 중국 인구는 2070년 10억 명대로 줄어 2125년에는 4억 명밖에 남지 않을 수 있다.중국의 출산율 하락은 젊은 인구 감소와 초혼·초산 연령 상승, 경제와 취업의 불확실성 등 때문으로 분석된다. 중국은 지난 2023년 세계 1위 인구대국 지위를 인도에 내준 뒤 출산을 적극 장려하고 있다.윤창수 전문기자