[천태만컷] 눈이 만든 놀이터

이미지 확대 눈이 만든 놀이터 눈이 내린 일본 삿포로 오도리 공원에서 한 아이가 눈 위를 뒹굴고 있습니다. 넘어짐도 놀이가 되고, 모든 것이 즐거움이 되는 순간. 아무 생각 없이 몸을 맡기고 웃음을 흩뿌리며 겨울을 온전히 느끼고 있습니다. 하얀 풍경 속에서 순수한 행복이 퍼지고 있습니다.

오장환 사진부장

2026-01-20 25면

