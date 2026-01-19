日다카이치 “다음달 ８일 총선...총리 거취 건다”

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 소집되는 정기국회에서 중의원(하원)을 조기 해산한다. 60~70%대의 높은 지지율을 바탕으로 의석수를 확대, 박빙 과반 구조를 재편하려는 전략으로 해석된다. 투·개표는 다음 달 8일 치러진다.다카이치 총리는 19일 총리 관저에서 열린 기자회견에서 “다카이치 사나에가 총리로서 적합한지 여부를 국민에게 판단받기 위한 결정”이라며 이렇게 밝혔다.이어 “나 자신도 총리로서의 거취를 걸겠다”고 말했다. 중의원 선거 결과에 따라 총리 재신임 여부가 다시 결정되는 구조를 감안하면 사실상 정권 신임을 묻는 승부수다. 일본은 의원내각제 국가로 중의원 선거 이후 30일 이내 국회에서 총리 지명 선거를 다시 실시한다.다카이치 총리는 “기존 공약에 포함되지 않았던 경제·안보·사회보장 정책들이 내년도 예산과 법안으로 본격화된다”며 “국가의 바탕과 직결되는 중대한 정책 변화를 추진하려면 새로운 국민적 신임이 필요하다”고 설명했다. 공명당 이탈과 일본유신회와의 새로운 연대 등 연립 구도 변화도 해산 결단의 배경으로 꼽았다.선거의 핵심 정책 기조로는 ‘책임 있는 적극 재정’을 전면에 내세웠다. 다카이치 총리는 “과도한 긴축과 미래 투자 부족의 흐름을 이 내각에서 끝내겠다”며 경제·재정 정책의 방향 전환을 공식화했다. 또 “경제 운영에 공백이 생기지 않도록 만반의 체제를 갖춘 상태에서 해산을 결정했다”며 “미루거나 피하지 않고 국민과 함께 일본의 진로를 결정하겠다는 결단”이라고 강조했다.한편 이번 선거는 자민·유신회 연립 여당과 입헌민주·공명당 신당 ‘중도개혁연합’ 간 대결 구도로 치러질 전망이다. 현재 연립 여당은 중의원 465석 가운데 233석으로 간신히 과반을 유지하고 있다.도쿄 명희진 특파원