[속보] “최소 21명 사망”…스페인서 400명 태운 열차 탈선·충돌

18일(현지시간) 스페인 남부에서 발생한 고속철도 사고 현장.

스페인에서 승객 약 400명을 태운 고속열차 두 대가 정면으로 충돌해 최소 21명이 숨지고 100여명이 부상을 입는 대형 사고가 발생했다.AFP·로이터 통신 등에 따르면 18일 오후 6시 40분쯤(현지시간) 스페인 남부 코르도바주 아다무즈 인근에서 말라가를 출발해 마드리드로 향하던 고속열차가 탈선한 뒤 맞은편에서 오던 열차와 충돌했다.사고 충격으로 일부 객차는 완전히 전복됐으며, 현장에는 구조대와 구급차가 대거 투입됐다. 스페인 경찰은 사망자를 21명으로 잠정 집계했으며, 국영방송 RTVE는 부상자가 100명에 달한다고 전했다.현지 언론은 중상자가 다수 포함돼 있어 사망자가 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없다고 보도했다. 구급 당국은 “부상자와 열차 내부에 갇힌 승객이 있다는 신고를 접수했다”고 밝혔다.사고 당시 열차에 탑승해 있던 공영방송 RNE 소속 기자는 “충돌 순간이 지진처럼 느껴졌다”며 “승객들이 비상용 망치로 창문을 깨고 열차 밖으로 탈출했다”고 전했다.페드로 산체스 스페인 총리는 성명을 내고 “상황을 면밀히 주시하고 있다”며 희생자와 가족들에게 애도의 뜻을 밝혔다.이번 사고로 마드리드와 안달루시아를 잇는 철도 노선 운행은 전면 중단됐으며, 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.김유민 기자