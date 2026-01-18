“천하의 하버드가 밀려났다” 충격…전세계 무릎 꿇린 ‘이 대학’ 정체

중국 대학, 국제랭킹 급부상

이미지 확대 미 하버드대학교. EPA 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대학의 연구력을 평가하는 세계 대학 순위에서 중국 저장대가 1위를 차지하는 등 중국 대학들의 약진이 두드러졌다. 반면 세계 대학 연구를 주도하던 미국 대학들은 하버드대가 1위에서 3위로 떨어지면서 존재감이 약화하고 있다.18일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 학술지에 발표된 각 대학 논문의 양과 질을 평가하는 ‘2025 CWTS 라이덴 랭킹’에서 중국 저장대가 1위를 차지했다. 이번 평가는 2020년부터 2023년까지의 각 대학 논문을 대상으로 이뤄졌다.랭킹을 보면 상위 10위권 중 하버드대(3위)와 캐나다 토론토대(10위)를 제외하면 모두 중국 소재 대학이 순위권에 올랐다. 한국의 서울대는 21위에 머물렀다.1위를 차지한 저장대는 딥시크의 량원펑, 딥로보틱스의 주추궈, 메니코어테크의 황샤오황 등 중국 ‘육소룡’ 3개 기업의 창업가를 배출시킨 중국 ‘공대 굴기(崛起)’의 상징인 대학이다.20년 전만 해도 상황은 정반대였다. 2000년대 초반 10위권에는 미국 대학 7곳이 포진했고 하버드대가 1위였다. 당시 중국 대학은 저장대 한 곳만이 25위권에 들었다.CWTS는 학술지 논문 발표량과 인용도를 중심으로 대학의 연구 생산성을 평가한다. 현재 하버드대는 영향력 높은 논문 수에서는 세계 1위를 유지하고 있지만 전체 연구 생산성 순위에서는 3위로 내려앉았다.이 같은 중국 대학의 약진은 중국 정부의 과감한 투자와 지원 때문이라는 해석이 나온다.시진핑 중국 국가주석은 과학기술 경쟁력이 국가 경쟁력과 직결된다고 강조해 왔으며, 중국은 거액의 예산을 투입해 대학 연구를 지원하고 외국 연구자 유치에도 적극 나서고 있다. 지난해에는 과학∙기술∙공학∙수학 분야 학위를 취득했거나 연구 업무에 종사하는 과학기술 인재를 위한 전문 비자를 신설했다.미국은 정반대의 흐름을 보인다. 도널드 트럼프 행정부는 대학 연구비를 수십억 달러 규모로 삭감했고, 반이민 정책 기조로 인해 유학생과 해외 연구자 유치에도 차질을 빚고 있다. 지난해 8월 기준 미국에 입국한 국제 학생 수는 전년 대비 19% 감소했다.NYT는 “미 정부가 연구 예산을 대폭 삭감한 가운데 이 같은 대학 순위 변화가 나왔다”며 “트럼프 대통령의 정책이 미국 대학들의 상대적 하락세를 직접적으로 촉발한 것은 아니지만 그 하락세를 가속화할 가능성은 있다”고 했다.라파엘 레이프 매사추세츠공대(MIT) 전 총장은 최근 “중국에서 나오는 논문의 수와 질은 대단하다. 미국의 성과를 압도하고 있다”고 평가했다.윤예림 기자