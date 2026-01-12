중국, 머스크의 스타링크 대항해 20만개 위성 발사한다

제한된 지구 궤도 선점 경쟁

우주 쓰레기 중가, 충돌 문제

이미지 확대 러시아와의 전쟁에서 우크라이나가 사용하는 스페이스X의 위성 인터넷망 스타링크를 러시아의 우주 핵무기가 무력화할 수 있다는 우려가 제기됐다. 홈페이지 캡처

이미지 확대 국제-중국-실험용 우주정거장 텐궁(天宮) 1호 톈궁 1호 [CNSA 제공]

중국이 일론 머스크의 스타링크에 대항해 올해 20만 개 인터넷 위성 발사를 신청하면서 미중 간의 저궤도 통신 위성을 둘러싼 우주 경쟁이 거세다.홍콩 사우스차이나모닝포스트는 12일 중국 기업들이 20만 개 이상의 인터넷 위성 발사 계획을 지난달 유엔 산하 국제전기통신연합(ITU)에 제출했다고 전했다.머스크가 대표로 있는 우주기업 스페이스엑스는 지난 9일 미국 연방통신위원회(FCC)로부터 올해 7500개의 위성 추가 발사를 승인받았다.스페이스엑스는 약 3만 개의 위성으로 이루어진 위성군 구축 계획을 제안했으나 FCC는 7500개의 위성만 승인했다.현재 약 1만개의 스타링크 위성이 지구 궤도에서 운행 중이며 각 위성은 5년 동안 임무를 수행한 뒤 소각되도록 설계되어 있다.지난달 중국은 유엔을 통해 스타링크와 같은 저궤도 위성이 우주에서 충돌 위험과 테러리스트 단체에 의해 사용되는 보안 문제를 일으킨다고 항의했다.이들 중국 기업이 대거 위성 발사 계획을 제출한 것은 유엔에서 미국과 위성 문제를 놓고 충돌한 시점과 맞물린다.중국 측은 지난 2021년 자국 우주정거장 톈궁과 스타링크 위성이 근접해 우주비행사 생명을 위협했다고 비난했으며, 스페이스엑스 역시 자사 위성과 중국 위성이 충돌할 뻔했다고 항의했다.스페이스엑스는 4만 개 이상의 위성 발사를 목표로 하고 있으며, 중국은 ‘궈왕(국가망)’ 프로젝트 등을 통해 대규모 위성 발사를 계획하고 있다.중국은 스타링크의 급속한 발전에 지난 2021년 스타넷이란 국유기업을 설립해 저궤도 위성 프로젝트 ‘궈왕’을 운영하고 있다.이번에 위성 발사 계획을 신청한 중국의 CTC-1과 CTC-2 프로젝트는 각각 9만 6714개의 위성을 쏘겠다고 밝혔다.2019년에 제정된 ITU 규정에 따르면, 위성 시스템은 최초 신청 후 7년 이내에 운영을 시작하거나 최소한 하나의 위성을 발사해야만 한다.ITU 측은 “미국과 중국이 제한된 자원인 궤도를 선점하기 위해 위성 발사 경쟁을 하고 있다”면서 “급증한 위성은 우주 쓰레기 증가, 충돌 위험 등의 문제를 낳을 수 있어 국제 공조가 필수적”이라고 강조했다.윤창수 전문기자