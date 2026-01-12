중국군, 민간 화물선x수륙양용차 ‘대만 상륙 훈련’ 정황… 日 “동향 주시”

이미지 확대 대만 포위 훈련 중인 중국군이 지난해 12월 29일 공개한 영상에 대만 타이베이 랜드마크 건물인 ‘타이베이101’의 모습이 보이고 있다. 중국군호 웨이보 캡쳐

중국군의 수륙 양용차와 민간의 대형 화물선이 지난해 여름 타이완과 비교적 가까운 중국 남부 광둥성 앞바다에서 상륙 훈련으로 보이는 합동 훈련을 실시한 사실이 확인됐다고 일본 언론이 보도했다.요미우리신문은 인공위성 영상과 선박자동식별장치(AIS) 정보 등을 분석한 결과 지난해 7월 16일 광둥성 산웨이시 앞바다에서 화물 적재 트럭 등을 수송할 수 있는 중국 화물선(RO-RO선)과 중국군의 수륙양용차 11대가 포착됐다고 12일 전했다.수륙양용차는 해상 선박에서 출발해 모래사장 등으로 직접 상륙할 수 있어 병력과 장비 수송에 활용된다. 위성 사진상 당시 화물선은 정지 상태였으며 수륙양용차는 그 뒤에서 일렬로 항해하고 있었다.이에 대해 중국 안보 전문가인 오하라 본지 사사가와재단 상급 연구원은 “화물선을 동원해 수륙양용차를 하역·탑재하는 훈련을 했을 가능성이 있다”고 분석했다. 수송 능력의 한계를 보완하고 방어 측의 예측을 어렵게하는 기습 상륙 능력을 강화하려는 의도가 깔려있다는 설명이다.당시 훈련에 참여한 화물선은 중국의 대형 해운사 소속으로 평소에는 주로 다롄시와 산둥성 옌타이시 사이를 정기 운항하는 ‘푸퉈다오(普陀島)’로 추정된다고 전했다.대만 국방안전연구원의 보고서에 따르면 이 선박은 같은 해 8월에도 다른 RO-RO선들과 함께 산웨이시 인근 해역에서 또 다른 군사 훈련에 참가했을 가능성이 있다.신문은 “중국이 대만 침공을 염두에 두고 군·민 합동으로 상륙 작전 능력을 고도화하고 있는 일련의 움직임”이라며 “일본 정부도 동향을 주시하고 있다”고 전했다.도쿄 명희진 특파원