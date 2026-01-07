트럼프, 다음 ‘타깃’ 정했다…“그린란드 획득 위해 軍활용도 논의”

“트럼프, ‘국가안보 우선과제’ 분명히 해”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 메테 프레데릭센 덴마크 총리가 2025년 6월 25일(현지시간) 네덜란드 헤이그에서 열린 나토(북대서양조약기구) 정상회의 본회의에 앞서 기념사진을 촬영하고 있다. 트럼프 대통령은 덴마크 자치령인 그린란드에 눈독을 들이고 있다. 그가 2026년 1월 5일 그린란드 합병 의사를 재차 밝힌 후, 프레데릭센 총리는 “미국의 나토 동맹국 공격은 모든 것의 종말을 의미할 것”이라고 경고했다. 2025.1.6 APF 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 2025년 3월 7일(현지시간) 덴마크 자치령 그린란드의 수도 누크 지구에서 눈 덮인 건물들을 촬영한 항공 사진. 2026.1.6 그린란드 AFP 연합뉴스

이미지 확대 덴마크 군인들이 2025년 9월 17일 그린란드의 캉겔루수아크에서 훈련하고 있다. 이 훈련에는 나토(북대서양조약기구) 회원국 소속 유럽 국가들의 병력 수백명이 동참했다. 유럽 지도자들은 6일 그린란드를 요구하는 트럼프의 발언에 반발, 북극 섬 그린란드는 ‘그 주민의 소유’임을 재확인했다. 2026.1.6 그린란드 AP 뉴시스

이미지 확대 2025년 3월 10일(현지시간) 덴마크 자치령 그린란드 수도 누크에서 바라본 해발 1210m의 ‘랜드마크’ 세르미치아크산. 2026.1.6 그린란드 AFP 연합뉴스

이미지 확대 ‘트럼프 영토 야욕’ 그린란드 개요 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 끌어내린 미국이 덴마크령 그린란드를 향한 영토 야욕을 노골화하자 유럽 국가들이 공식 견제에 나섰다. 로이터통신에 따르면, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 6일(현지시간) 공동 성명을 내고 그린란드와 덴마크에 연대를 표명했다. 연합뉴스 자료

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 기습 체포작전을 시작으로 서반구 장악 야욕을 노골화한 도널드 트럼프 미국 대통령의 다음 ‘타깃’은 그린란드가 될 전망이다.그린란드는 현재 나토(북대서양조약기구) 회원국인 덴마크의 자치령이다. 집권 1기 행정부 때부터 그린란드 매입 의지를 보여왔던 트럼프 대통령은 마두로 대통령에 대한 기습 체포 작전 이후 부쩍 그린란드에 눈독을 들이고 있다.트럼프 대통령은 4일(현지시간) 대통령 전용기(에어포스원) 안에서 기자들에게 “국가 안보 측면에서 그린란드가 필요하며, 유럽연합(EU) 역시 우리가 그린란드를 소유해야 한다는 것을 알고 있다”고 언급했다.러시아와 중국의 북극권 진출을 견제하고, 덴마크의 자치령인 그린란드에 매장된 핵심 광물에 대한 접근권을 확보하기 위해 미국이 그린란드를 직접 통제해야 한다는 게 그의 주장이다.트럼프 대통령은 같은 날 미 시사주간 애틀랜틱과의 인터뷰에서도 “안보를 위해 그린란드가 꼭 필요하다”며 베네수엘라 다음 표적이 그린란드가 될 수 있다는 점을 시사했다.트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 군사력 옵션도 거론했다.그는 5일 CNN 방송 인터뷰에서 ‘그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지’를 묻자 “그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것”이라고 답했다.앞서 밀러 실장의 아내이자 우파 팟캐스터인 케이티 밀러는 소셜미디어(SNS)에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 “머지않아”(SOON)이라는 문구를 올리기도 했다.백악관도 그린란드가 최우선 목표임을 강조하고 나섰다.6일 로이터 통신에 따르면 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 관련 질의에 “트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국의 국가안보 우선 과제이며, 북극 지역에서 우리의 적들을 억제하는 데 필수적이라는 점을 분명히 해왔다”고 밝혔다.또 “트럼프 대통령과 그의 팀은 이러한 중요한 외교 정책 목표를 추구하기 위해 다양한 옵션을 논의하고 있다”며 “물론, 미군을 활용하는 것은 언제나 최고사령관(군통수권자)의 선택지의 하나”라고 말했다.군사력을 동원해서라도 그린란드를 장악하겠다는 미국의 의지가 드러나는 대목이다.트럼프 대통령의 병합 야심이 수면 위로 다시 떠오르자 덴마크 등 유럽은 공개 반발하고 있다.영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 공동성명에서 “그린란드는 그린란드 주민의 것으로, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐”이라고 강조했다.메데 프레데릭센 덴마크 총리는 4일 성명에서 “미국이 그린란드를 점령할 필요성에 대해 이야기하는 것은 전혀 말이 안 된다”며 “미국은 덴마크 왕국의 세 나라(three nations in the Danish kingdom) 중 어느 나라도 합병할 권리가 없다”고 주장했다.덴마크 헌법에 따라 ‘덴마크’는 북유럽의 덴마크 본토를, ‘덴마크 왕국’은 덴마크 본토와 그린란드 그리고 페로 제도의 세 영역을 뜻한다.프레데릭센 총리는 이튿날 덴마크 TV 방송국 TV2와의 인터뷰에서도 “미국이 나토 회원국을 군사적으로 공격하기로 결정한다면 모든 것이 멈출 것이다. 여기에는 나토, 나아가 제2차 세계대전 이후의 안보까지 포함된다”라고 못박았다.옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리도 5일 SNS를 통해 “더 이상의 압박도, 암시도, 병합 환상도 안 된다”며 “이제 그만하라”고 직설적으로 경고했다.그린란드를 둘러싼 트럼프 대통령의 영토 야욕이 노골화함에 따라, 북극권 긴장도 갈수록 고조되는 모양새다.권윤희 기자